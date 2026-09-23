El número de muertos en Japón a causa del tifón Dujuan ascendió a 10, mientras que cuatro personas permanecen desaparecidas tras las intensas lluvias que dañaron cientos de viviendas.

Una mujer fue declarada muerta en la prefectura de Kanagawa, mientras que un hombre fue hallado sin vida dentro de su vehículo, que estaba sumergido en la prefectura de Chiba, al este de Tokio, según informaron las autoridades el miércoles, mientras continuaban las labores de búsqueda de las personas desaparecidas.

Dujuan, que azotó Japón durante la Semana de Plata, un periodo festivo de otoño, fue degradado de tifón a ciclón extratropical a última hora del martes, después de alejarse de la costa. La tormenta dejó más de 50 centímetros de lluvia en algunas zonas del este del país.

Al menos 22 personas resultaron heridas y los equipos locales de bomberos continuaban con las labores de búsqueda y rescate en las zonas afectadas por deslizamientos de tierra, según la última actualización publicada el miércoles por la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres (FDMA).

open image in gallery El lugar de un deslizamiento de tierra en Kamogawa, prefectura de Chiba, en el este de Japón, tras las intensas lluvias provocadas por el tifón Dujuan, el 22 de septiembre de 2026 ( Reuters )

Según el comunicado, alrededor de 659 edificios quedaron destruidos de forma total o parcial tras el paso del tifón.

Aunque la mayoría de las medidas de emergencia y las órdenes de evacuación ya se habían levantado o reducido, las autoridades llegaron a pedir a más de 1,6 millones de personas en Tokio y sus alrededores que evacuaran sus hogares durante el momento más crítico del desastre.

Una mujer de 64 años de Yokosuka, en la prefectura de Kanagawa, fue declarada muerta después de ser rescatada de su vivienda, que quedó sepultada por un deslizamiento de tierra.

open image in gallery Los equipos de rescate realizan labores de búsqueda para localizar a una persona desaparecida en una vivienda afectada por un deslizamiento de tierra provocado por el tifón Dujuan en Miura, prefectura de Kanagawa, Japón ( Reuters )

open image in gallery Un peatón camina con un paraguas roto bajo una intensa lluvia en Chiba, el 21 de septiembre de 2026 ( AFP/Getty )

A solo un kilómetro de distancia, una pareja de más de 70 años desapareció después de que otro deslizamiento de tierra arrasara su vivienda.

En la prefectura de Chiba, la más afectada, un hombre de 51 años murió al caer en un bosque de bambú junto con la maquinaria pesada que operaba mientras retiraba lodo y escombros de una carretera.

El sistema meteorológico que azotó Japón dejó hasta 832 mm de lluvia, la mayor cantidad registrada hasta la fecha, durante un periodo de 48 horas que terminó a la 1:30 a. m. del martes en Oshima, una de las islas del archipiélago de Izu, en Tokio.

En la zona de Rinkai, en el distrito tokiota de Edogawa, se registraron alrededor de 325 mm de lluvia durante un periodo de 48 horas hasta el martes.

La Agencia Meteorológica de Japón emitió el lunes su nivel máximo de alerta por deslizamientos de tierra para varias zonas de las islas Izu, incluida Oshima, debido a las intensas lluvias que afectaron la región.

open image in gallery Trayectoria del tifón Dujuan ( windy.com )

Según la compañía eléctrica de Tokio, cerca de 48.320 hogares de las prefecturas de Chiba, Kanagawa, Yamanashi y Shizuoka permanecían sin electricidad a las 9:45 a. m. del martes.

El tifón también provocó graves alteraciones en el tráfico aéreo. Casi 400 vuelos fueron cancelados el lunes en el aeropuerto de Haneda, el más transitado de Tokio, según el sitio de seguimiento de vuelos FlightAware, mientras que en el aeropuerto de Narita, el principal centro aéreo internacional de la prefectura de Chiba, se cancelaron más de 100.

La tormenta también retrasó la salida de la primera ministra, Sanae Takaichi, hacia Nueva York el lunes por la noche, donde tenía previsto asistir a la sesión inaugural de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Además, el tifón afectó varios eventos internacionales de gran importancia que se celebraban en Japón.

open image in gallery Un parque inundado por las intensas lluvias asociadas al tifón Dujuan en la ciudad de Ichikawa, prefectura de Chiba, el 21 de septiembre de 2026 ( AFP/Getty )

El partido de cricket T20I entre India y Japón, disputado el martes, también se vio afectado por las condiciones meteorológicas.

La selección india tuvo que suspender su sesión de entrenamiento del lunes debido a las intensas lluvias, mientras que el partido se redujo a cinco overs por equipo.

El festival anual de música Rock in Japan canceló el lunes la última jornada del evento, mientras que el Tokyo Game Show, una de las convenciones de videojuegos más grandes del mundo, terminó antes de lo previsto.

Por su parte, los Juegos Asiáticos, que se celebran en la región japonesa de Tokai, aplazaron hasta el martes la competición ecuestre, según informó la organización en su sitio web.

Traducción de Leticia Zampedri