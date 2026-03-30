Trump “planea una operación de alto riesgo para apoderarse del uranio de Irán utilizando tropas estadounidenses”

Según funcTradionarios estadounidenses, el presidente Donald Trump está considerando la posibilidad de lanzar una arriesgada operación militar para apoderarse del uranio en el interior de Irán, lo que representaría una importante escalada en la guerra.

El presidente estadounidense aún no tomó una decisión final, mientras el conflicto en Oriente Medio entra en su quinta semana, pero se dice que está abierto a la idea y que está sopesando el peligro para las tropas estadounidenses, según The Wall Street Journal.

El domingo, Trump declaró a los periodistas que Irán debe renunciar a su uranio altamente enriquecido para que termine la guerra en curso.

“Están diezmados ahora mismo. Van a renunciar a las armas nucleares. Nos van a dar el polvo nuclear”, dijo, refiriéndose al uranio.

“Van a hacer todo lo que nosotros queremos hacer. Si no lo hacen, no van a tener un país”.

La incautación del uranio iraní implicaría una operación compleja en la que tropas estadounidenses volarían a las instalaciones nucleares bajo el fuego de las fuerzas iraníes.

Las tropas de combate tendrían que asegurar el perímetro de las instalaciones, con el apoyo de personal técnico e ingenieros altamente cualificados a bordo para extraer el material radiactivo. Este material tendría que transportarse en entre 40 y 50 cilindros especiales para ser sacado del país sin incidentes.

open image in gallery Trump afirmó que Irán debe renunciar al “polvo nuclear”, en referencia al uranio enriquecido (AP).

También tendrían que evaluar el territorio en busca de minas y otros dispositivos explosivos diseñados para prevenir fallos de seguridad.

“Es responsabilidad del Pentágono realizar los preparativos necesarios para brindar al comandante en jefe la máxima libertad de acción. Esto no significa que el presidente haya tomado una decisión”, declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado.

El Pentágono no hizo comentarios sobre los informes y un portavoz del Comando Central de Estados Unidos rechazó hacer comentarios cuando fue contactado por el WSJ.

El año pasado, el Organismo Internacional de Energía Atómica concluyó que Irán posee 400 kg de uranio enriquecido al 60 por ciento. También se informa que Irán tiene cerca de 200 kg de material fisible al 20 por ciento, que puede convertirse fácilmente en uranio apto para armas nucleares al 90 por ciento.

Los expertos afirman que niveles tan elevados no son necesarios para reactores nucleares ni por razones médicas, y que probablemente sí lo sean para la fabricación de armas.

open image in gallery Esta imagen satelital de Planet Labs PBC muestra el Centro de Tecnología Nuclear de Isfahán, situado a las afueras de Isfahán (Planet Labs PBC).

Las armas nucleares requieren un enriquecimiento del 90 %, mientras que la bomba lanzada sobre Hiroshima en 1945 contenía material enriquecido al 80 %. Aún se podría desarrollar una bomba nuclear con un enriquecimiento del 60 %, pero no podría ser lanzada mediante misiles.

En junio de 2025, Israel y Estados Unidos afirmaron haber “destruido” las instalaciones nucleares de Irán, pero no está claro si las autoridades iraníes trasladaron el material antes del bombardeo o si permanece bajo tierra.

El director general del OIEA, Rafael Grossi, declaró anteriormente que cree que el uranio se encuentra en dos de los tres emplazamientos que fueron atacados el año pasado, incluidos un túnel subterráneo en un complejo nuclear en Isfahán y un depósito en Natanz.

Según las evaluaciones de los expertos, Irán no está enriqueciendo uranio en la actualidad y, según el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, ya había acordado renunciar al almacenamiento de uranio enriquecido como parte de las conversaciones nucleares celebradas en febrero.

Teherán advirtió contra una invasión terrestre y dijo que Trump está llevando a las tropas estadounidenses al “pantano de la muerte”.

Traducción de Olivia Gorsin