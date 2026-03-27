La arzobispa de Canterbury se reunirá con el papa León XIII en el Vaticano el próximo mes, tras un reciente intercambio de cartas.

Dame Sarah Mullally fue investida oficialmente como la 106.ª arzobispa de Canterbury y se convirtió en la primera mujer en ocupar este cargo en los 1.400 años de historia del puesto.

La líder de la Iglesia de Inglaterra respondió a una carta del pontífice en la que le agradecía sus palabras de aliento, después de que él asegurara que rezaba para que fuera guiada por el Espíritu Santo durante su entronización.

En su mensaje, el papa también expresó su deseo de que la arzobispa se inspirara en el ejemplo de María, Madre de Dios.

El intercambio de cartas se conoció después de que el Palacio de Lambeth anunciara que Mullally visitará Roma entre el 25 y el 28 de abril, periodo durante el cual se reunirá con el papa en el Vaticano.

open image in gallery Dame Sarah Mullally envió una carta al papa para agradecerle su mensaje ( PA )

En respuesta, Dame Sarah agradeció al Papa sus oraciones y escribió: “Estoy profundamente agradecida por su amable carta y por la seguridad de sus oraciones en el momento de mi investidura como arzobispa de Canterbury.

“Sus palabras de aliento y su invocación a la guía del Espíritu Santo las recibo con profundo agradecimiento”.

El Palacio de Lambeth señaló además que ambos líderes religiosos han reiterado su compromiso con la unidad cristiana y con el diálogo entre anglicanos y católicos romanos.

En esa misma línea, el papa Francisco dijo en el Vaticano en 2024, durante un encuentro con arzobispos: “Sería un escándalo que, debido a nuestras divisiones, no cumpliéramos con nuestra vocación común de dar a conocer a Cristo”.

open image in gallery El papa León fue elegido líder de la Iglesia católica el pasado mes de mayo ( PA )

Al referirse a esas palabras en su carta, el papa León añadió: “Querida hermana, hago mías estas palabras con gusto, porque es a través del testimonio de una comunidad cristiana reconciliada, fraterna y unida como la proclamación del Evangelio resonará con mayor claridad”.

El mensaje del pontífice fue entregado y leído a Dame Sarah el jueves por la mañana por el cardenal Kurt Koch, quien asistió a su entronización en representación del Papa.

Ese mismo día, la arzobispa envió una carta de respuesta en la que añadió: “Espero con gran interés reunirme con Su Santidad en un futuro próximo y seguir fortaleciendo los lazos de amistad y nuestro compromiso compartido”.

Traducción de Leticia Zampedri