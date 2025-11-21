Papa León abre paso a mujeres al mando del Estado vaticano

El papa León XIV ha resuelto una cuestión técnica en la legislación vaticana, surgida tras su histórica decisión de nombrar a la primera mujer para dirigir la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano.

La enmienda a la ley de 2023 elimina la referencia que exigía que el presidente de la Gobernación fuera un cardenal. En marzo, Francisco designó a la hermana Raffaella Petrini, una monja italiana de 56 años, para este cargo. Este nombramiento fue uno de los muchos que Francisco realizó mientras fue papa.

El nombramiento de Petrini marcó un hito, siendo la primera vez que una mujer ocupa la gobernación del territorio de 44 hectáreas en Roma. La elección, parte de los esfuerzos de Francisco por elevar a las mujeres a puestos de decisión, había generado problemas técnicos y legales inmediatos, pues sus predecesores siempre fueron cardenales sacerdotes.

La Iglesia Católica reserva el sacerdocio para los hombres. ( AP Foto/Gregorio Borgia )

Por ejemplo, a Petrini no se le invitó a presentar el informe sobre el estado económico del Estado de la Ciudad del Vaticano en las reuniones a puerta cerrada de cardenales en primavera que precedieron al cónclave de mayo que eligió a León.

Normalmente, el cardenal-presidente del Estado de la Ciudad del Vaticano habría presentado el informe. Pero esas reuniones previas al cónclave, conocidas como congregaciones generales, son sólo entre cardenales.

Al cambiar la ley el viernes para permitir que una figura que no es cardenal presida la Gobernatura del Vaticano, León XIV sugirió que el nombramiento de Petrini no era un caso aislado. Escribió que la gobernación del territorio es una forma de servicio y responsabilidad que debe caracterizar la comunión dentro de la jerarquía de la Iglesia.

"Esta forma de responsabilidad compartida hace apropiado consolidar ciertas soluciones que se han desarrollado hasta ahora en respuesta a las necesidades de gobernación que están resultando cada vez más complejas y urgentes", escribió León.

La oficina de Petrini es responsable de las principales fuentes de ingresos que financian las arcas de la Santa Sede, incluidos los Museos Vaticanos, pero también maneja la infraestructura, las telecomunicaciones y la atención médica para el Estado de la ciudad. La Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano, que ella dirige, es responsable de aprobar las leyes que rigen el territorio y de aprobar los presupuestos y cuentas anuales.

La Iglesia Católica reserva el sacerdocio para los hombres. Aunque las mujeres avanzaron en alcanzar puestos de alta dirección en el Vaticano durante el pontificado de Francisco, no hubo medida ni indicación de que la jerarquía exclusivamente masculina cambiará las reglas que impiden a las mujeres la ordenación ministerial.