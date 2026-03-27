Ballena varada en el mar Báltico logra liberarse, pero sigue en peligro

Una ballena que permanecía varada en las aguas poco profundas de un balneario alemán en el mar Báltico logró liberarse de un banco de arena durante la noche, tras un esfuerzo de rescate. Sin embargo, el mamífero marino aún no está fuera de peligro.

Según informó el viernes el biólogo marino Robert Marc Lehmann, citado por la agencia dpa, una topadora había abierto un canal de escape el jueves, por el cual la ballena nadó durante la noche.

Lehmann, no obstante, advirtió que este es solo un pequeño avance para el cetáceo de entre 12 y 15 metros de largo, cuya supervivencia real dependerá de que logre alcanzar el océano Atlántico.

El animal había sido avistado por primera vez el lunes por la mañana, encallado en un banco de arena submarino en Timmendorfer Strand, una conocida localidad turística.

open image in gallery El animal había sido avistado por primera vez el lunes por la mañana, encallado en un banco de arena submarino en Timmendorfer Strand ( Daniel Bockwoldt/dpa via AP )

Los primeros intentos para liberarla y guiarla de regreso a aguas más profundas —que incluyeron el uso de embarcaciones de la guardia costera y de los bomberos para crear grandes olas— no tuvieron éxito. El mar Báltico carece de mareas fuertes que pudieran haber liberado al animal.

El jueves por la mañana, los rescatistas llevaron topadoras a la zona para cavar una zanja frente a la cabeza de la ballena, mientras Lehmann se acercaba al animal y dirigía la obra. Trabajaron hasta mucho después del atardecer, pero para cuando tuvieron que detener las labores por la caída de la noche, no habían logrado sacarla por completo del lugar.

A primera hora de la mañana del viernes, la ballena se dirigía hacia la salida de la bahía de Lübeck, donde está Timmendorfer Strand, dijo Stephanie Gross, del Instituto de Investigación de Fauna Terrestre y Acuática. El enorme mamífero, que estaba a unos 300 metros (casi 1.000 pies) de la costa, estaba escoltado por un barco de la guardia costera y varias embarcaciones más.

Los expertos suponen que se trata de un macho joven, ya que los machos, a diferencia de las hembras, tienden a migrar. También parecía ser el mismo ejemplar que fue avistado varias veces en el puerto de Wismar, al este de Timmendorfer Strand, en las últimas semanas.

El motivo por el que la ballena estaba en la zona y quedó varada no estaba claro.

Las ballenas jorobadas no son nativas del Báltico. Esta deberá recorrer varios cientos de kilómetros (millas) a través de aguas alemanas y danesas si quiere llegar al mar del Norte.