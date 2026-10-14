Un australiano lucha por su vida tras recibir 25 puñaladas durante un festival de música electrónica en Colombia, según informó su familia.

Los familiares de Frank Stephen Ramirez, de 46 años, denunciaron que el hombre fue secuestrado, torturado y arrojado de un vehículo en movimiento después de asistir al festival Electric Daisy Carnival (EDC).

Ramirez, originario de Sídney, fue encontrado gravemente herido en una calle de Medellín durante la madrugada del domingo, tras asistir al evento, según informó el periódico The City Paper Bogotá.

Este sería el tercer incidente que involucra a ciudadanos extranjeros durante el festival. Aunque el EDC fue presentado como un importante impulso cultural y económico para la ciudad, los reportes de otras emergencias médicas han generado preocupación por la seguridad de los asistentes.

Frank Ramirez se encuentra en estado crítico tras sufrir un ataque en Colombia ( GoFundMe )

Cindy Aguilera y Michelle Ramirez organizaron una campaña de recaudación de fondos para ayudar a Frank Stephen Ramirez, quien, según explicaron, había viajado a Colombia para disfrutar de lo que esperaba que fuera “el viaje de su vida” y asistir al festival EDC en Medellín.

“Sin embargo, terminó convirtiéndose en una pesadilla espantosa que destrozó nuestro mundo”, escribieron.

Según su familia, Ramirez recibió 25 puñaladas a manos de sus presuntos secuestradores y varios testigos aseguraron que lo torturaron para quitarle dinero antes de arrojarlo de un vehículo en movimiento.

De acuerdo con los reportes, el hombre permanecía en estado grave mientras la policía investigaba las circunstancias del ataque y la posibilidad de que hubiera sido víctima de un robo.

“Frank Stephen Ramirez es un hombre con un corazón de oro. Es un padre dedicado a su hijo, un esposo cariñoso y comprometido, y un amigo muy querido por todos los que lo conocen”, señalaron sus familiares en el comunicado.

“Su sonrisa y su bondad iluminan cualquier lugar al que llega. Frank es de esas personas que darían hasta la camisa que llevan puesta. Es un hombre trabajador que se esforzó por construir una vida maravillosa para su familia en Sídney, Nueva Gales del Sur”.

En la campaña de recaudación, sus familiares explicaron que se encuentran “devastados, paralizados por el miedo y ante un futuro lleno de incertidumbre”, por lo que solicitaron donaciones para cubrir los gastos de su tratamiento médico.

“Frank no merecía esto. Viajó a Colombia con las mejores intenciones, para disfrutar de un evento que le apasionaba. No solo le robaron su dinero, sino también su seguridad, su salud y su tranquilidad”, expresaron.

Las autoridades colombianas están revisando las grabaciones de cámaras de seguridad públicas y privadas después de que varios testigos afirmaran que Ramirez fue arrojado a la calle desde un vehículo en movimiento. Hasta el momento, no se han registrado detenciones.

El ataque ocurrió en medio de otros incidentes relacionados con asistentes al festival. El lunes falleció Ajay Bhatnagar, un oncólogo radioterapeuta británico de 51 años que residía en Estados Unidos y que había asistido al evento. Según informó The City Paper Bogotá, los investigadores analizan si la emergencia médica estuvo relacionada con un presunto consumo elevado de anfetaminas y alcohol.

Previamente, el costarricense Ismael Gerardo Méndez Huertas, de 27 años, había sufrido dificultades respiratorias durante el festival la noche del sábado y falleció el domingo en un hospital.

De acuerdo con los reportes, el joven ingresó al centro médico en estado crítico y presentaba un cuadro de estado epiléptico, caracterizado por convulsiones prolongadas o repetidas. Un informe médico también señaló hallazgos compatibles con una posible intoxicación.

The Independent se puso en contacto con los organizadores del EDC para solicitar comentarios sobre lo ocurrido.

Traducción de Leticia Zampedri