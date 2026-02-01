Japón y Reino Unido reforzarán cooperación en ciberseguridad y minerales críticos

Japón y el Reino Unido acordaron el sábado acelerar la cooperación en ciberseguridad y el suministro de minerales críticos, a medida que crece la influencia de China en la región.

El primer ministro británico Keir Starmer dijo que su visita a Japón se produce en un momento "cuando los choques geopolíticos, económicos y tecnológicos están literalmente sacudiendo el mundo".

La visita nocturna de Starmer a Tokio se produce tras su viaje a Beijing, donde él y el presidente chino Xi Jinping acordaron buscar una "asociación estratégica" estable y a largo plazo. Japón ha enfrentado una creciente tensión con China desde un comentario de la primera ministra japonesa Sanae Takaichi sobre una posible participación de Tokio en caso de una acción militar china contra Taiwán, la isla autónoma que Beijing reclama como suya.

En una conferencia de prensa conjunta, Starmer afirmó que él y Takaichi acordaron durante sus conversaciones fortalecer la seguridad colectiva a través del Atlántico y el Indo-Pacífico, al tiempo que impulsan el crecimiento y la resiliencia económica, y lanzar una nueva asociación estratégica cibernética "para mejorar nuestra ciberseguridad y proteger nuestra economía".

Japón ha estado intensificando su ciberseguridad, ya que los expertos han expresado preocupaciones sobre su vulnerabilidad, en especial a medida que el país acelera su fortalecimiento militar y trabaja más estrechamente con Estados Unidos y otros socios.

Por su parte, Takaichi, señalando una creciente preocupación por las restricciones globales a la exportación de minerales críticos, dijo: "acordamos que es urgente que los países con ideas afines trabajen juntos" para reforzar la resiliencia de la cadena de suministro.

Los minerales críticos incluyen elementos de tierras raras. Aunque 17 elementos están clasificados como tierras raras, el gobierno de Estados Unidos ha identificado 50 minerales en total que se etiquetan como minerales críticos, que también incluyen una serie de otros minerales considerados esenciales para la fortaleza económica y militar de la nación.

El único aliado por tratado de Japón es Estados Unidos, y, en respuesta a la incertidumbre sobre el compromiso de seguridad de Washington en la región, el país de Asia Oriental ha estado expandiendo y fortaleciendo su asociación con otras naciones amigas, como Australia y el Reino Unido.

Como socios comerciales y de defensa importantes, Japón y el Reino Unido acordaron cooperar en la construcción de cadenas de suministro más diversificadas en minerales críticos y otras áreas, dijo. Las dos partes trabajarán juntas para apoyar instituciones para un sistema de comercio multilateral libre y predecible, incluyendo la expansión del Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico de 12 naciones y su colaboración con la UE.

"Tengo la esperanza de elevar aún más las relaciones entre Japón y el Reino Unido", dijo Takaichi.

___

La videoperiodista de The Associated Press Mayuko Ono contribuyó a este despacho desde Tokio.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.