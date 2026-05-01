Arrestan a trabajador de un zoológico por quemar el cuerpo de su esposa en un incinerador

Un trabajador de un zoológico del norte de Japón ha sido arrestado bajo sospecha de haber arrojado el cuerpo de su esposa a un incinerador en las instalaciones.

Suzuki Tatsuya (33) empleado del popular zoológico de Asahiyama, en Asahikawa, fue arrestado después de que los investigadores encontraran lo que parecían ser restos humanos en un incinerador destinado a la eliminación de cadáveres de animales.

Las autoridades alegaron que los restos pertenecían a su esposa, identificada solo como Yui (33). Dijeron que Tatsuya quemó el cuerpo alrededor del 31 de marzo.

La investigación comenzó después de que un familiar denunciara la desaparición de la mujer en abril.

Según el periódico The Japan Times, la policía informó que el sospechoso había amenazado previamente a su esposa diciéndole que la quemaría hasta que no quedara nada de ella. “Es cierto”, habría declarado el hombre a la policía durante el interrogatorio.

La investigación retrasó la apertura del zoológico unos días para la temporada de verano. Había permanecido cerrado por mantenimiento desde el 8 de abril y su apertura estaba prevista para el 29 de abril. Dado que la investigación seguía en curso, el zoológico abrió sus puertas al público el 1° de mayo.

Las autoridades afirman que la investigación continúa. Aún no se ha determinado el motivo del crimen.

Los funcionarios municipales describieron el caso como profundamente inquietante.

El alcalde Hirosuke Imazu calificó la situación de “crisis sin precedentes”. “Nadie podría haberla predicho”, dijo, y continuó: “Me invade una inmensa ansiedad y me enfrento a una crisis de una magnitud sin precedentes”.

“Pedimos disculpas sinceras por las molestias y la preocupación ocasionadas. Seguiremos colaborando plenamente con la investigación”, declaró Imazu tras la detención del hombre.

A pesar del incidente, según informes locales, se formó una larga fila a las puertas del zoológico cuando abrió sus puertas el viernes por la mañana. Varios visitantes comentaron que habían estado siguiendo las actualizaciones con atención y decidieron seguir adelante con sus planes.

“Es lamentable que las acciones de una sola persona puedan empañar la imagen de todo el zoológico”, declaró un visitante anónimo al diario The Asahi Shimbun . Agregó: “Espero que sigan esforzándose como siempre y que reciban con los brazos abiertos a amantes de los animales como yo”.

Un visitante señaló que los animales no habían hecho nada malo, mientras que otro describió el zoológico como un símbolo perdurable de la ciudad.

Los responsables pidieron disculpas a los visitantes, pero dijeron que esperaban poder seguir adelante.

El zoológico informó haber recibido varios cientos de mensajes del público. “El zoológico de Asahiyama es un tesoro de Asahikawa”, decía uno de ellos. Otro escribió un mensaje de ánimo para el personal del zoológico: “Por el bien de los animales, espero que todos superen esto juntos”.

Tras agradecer los mensajes de apoyo, el alcalde declaró: “Inspirándonos en el aliento recibido, seguiremos, como siempre lo hemos hecho, transmitiendo con firmeza la vitalidad de la vida de los animales”.

El zoológico de Asahiyama, inaugurado en 1967, atrae a más de un millón de visitantes al año. Es conocido por sus singulares recintos, como cúpulas de cristal y jaulas elevadas, que permiten a los visitantes observar a los animales de cerca.

Traducción de Sara Pignatiello