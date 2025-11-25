Volcán en Etiopía se calma tras dejar caos y provocar cancelaciones de vuelos

La actividad de un famoso volcán en el norte de Etiopía disminuyó el martes después de una erupción durante el fin de semana que dejó una estela de destrucción en aldeas cercanas y provocó cancelaciones de vuelos debido a las espesas columnas de humo.

El volcán Hayli Gubbi, que había estado inactivo durante mucho tiempo, escupió un humo que cubrió a varias aldeas en el distrito de Afdera, en la región de Afar. Los residentes, informaron autoridades, estaban tosiendo y el ganado no podía comer el pasto ni beber el agua.

Las aerolíneas cancelaron docenas de vuelos programados para sobrevolar las áreas afectadas, aunque el departamento meteorológico vaticinó que las nubes de ceniza se disiparán más tarde el martes.

La aerolínea de bandera de India, Air India, anunció que canceló 11 vuelos, la mayoría internacionales, el lunes y martes para inspeccionar aeronaves que podrían haber sobrevolado las áreas afectadas, actuando bajo una directiva del regulador de seguridad aérea de India.

Otro operador indio, Akasa Air, avisó que había cancelado vuelos a destinos en el Oriente Medio como Yida (Arabia Saudí), Kuwait y Abu Dabi programados durante los últimos dos días.

Al menos siete vuelos internacionales programados para salir y llegar al Aeropuerto Internacional Indira Gandhi en la capital india de Nueva Delhi fueron cancelados el martes, mientras que al menos una docena se retrasaron, según un funcionario del aeropuerto.

Un funcionario de salud en el distrito de Afdera, en el norte de Etiopía, relató que los residentes estaban tosiendo y que se habían enviado servicios médicos móviles desde la región más grande de Afar.

“Se han enviado dos equipos médicos a los kebeles (barrios) afectados como Fia y Nemma-Gubi para proporcionar servicios médicos móviles”, afirmó el funcionario, Abedella Mussa.

Otro funcionario a cargo del ganado, Nuur Mussa, señaló que los animales no podían encontrar agua limpia ni pasto. “Muchos animales, especialmente en los dos kebeles afectados, no pueden beber agua limpia ni alimentarse de pasto porque está cubierto por ceniza volcánica”, expresó.

Atalay Ayele, un geólogo de la Universidad de Adis Abeba, sostuvo que tales erupciones ocurren porque Etiopía está situada a lo largo de un sistema volcánico activo.

“Esta es la primera erupción registrada de Hayli Gubbi en los últimos 10.000 años”, dijo a la AP. “Probablemente continuará por un corto período y luego se detendrá hasta el próximo ciclo”.

La nube de ceniza se está moviendo hacia China y saldrá de los cielos de India para las 1400 GMT del martes, aseguró el Departamento Meteorológico de India en un comunicado.

Los vientos de gran altitud llevaron la nube de ceniza desde Etiopía a través del Mar Rojo, Yemen, Omán, el Mar Arábigo y luego hacia el oeste y norte de India, agregó la oficina meteorológica.

Roy reportó desde Nueva Delhi.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.