Francia se despide de dos queridos pandas gigantes que regresan a China

Una pareja de pandas gigantes que vivieron en Francia durante 13 años y dieron a luz a tres crías volverán a China el martes, informó el Zoológico de Beauval.

Huan Huan, la hembra, y su compañero Yuan Zi, ambos de 17 años, viajan en un vuelo de 12 horas desde el aeropuerto Charles de Gaulle de París en grandes cajas blancas con ventanas, agujeros para respirar y la inscripción “Bon voyage” (“Buen viaje” en francés).

Durante una ceremonia de despedida en el aeropuerto, el director del zoológico, Rodolphe Delord, afirmó: “están alcanzando una edad que requiere cuidados altamente especializados” y “se beneficiarán del entorno óptimo” en la Base de Investigación de Cría de Pandas Gigantes de Chengdu, donde nacieron.

Delord había explicado previamente que a Huan Huan se le diagnosticó insuficiencia renal, lo cual no es raro para un carnívoro de esta edad. Equipos veterinarios franceses y chinos decidieron enviarlos de regreso a China mientras su estado de salud les permita viajar de manera segura, manifestó.

Durante décadas, China regaló a naciones amigas su mascota no oficial como parte de una política de “diplomacia del panda”. Ahora, el país presta pandas a zoológicos según términos comerciales.

La pareja se hizo famosa en Francia desde que llegaron al Zoológico de Beauval en 2012.

Huan Huan dio a luz en 2017 al primer panda nacido en Francia, Yuan Meng, un macho que fue enviado a China cinco años después.

También dio a luz a gemelas en 2021, Huanlili y Yuandudu. Ellas permanecerán por el momento en el Zoológico de Beauval, que recibió 1,9 millones de visitantes el año pasado.

En Chengdu, la pareja “seguirá concienciando a los visitantes sobre la conservación de esta icónica especie”, señaló el zoológico.

Actualmente, alrededor de 2.000 pandas viven en estado salvaje en China y 500 en cautiverio en todo el mundo.

