Un rinoceronte intenta volcar un jeep en un safari de India

Un impactante encuentro con la fauna salvaje en un parque nacional del noreste de India se volvió viral luego de que un video captara a un rinoceronte atacando un jeep turístico durante un safari.

Según medios locales, el episodio ocurrió en el Parque Nacional Manas, en el estado de Assam, mientras un grupo realizaba un recorrido habitual por la selva.

En las imágenes se ve cómo el animal se abalanza de forma repentina sobre el vehículo y comienza a embestirlo una y otra vez con el cuerno, sacudiéndolo violentamente y desatando el pánico entre los pasajeros.

Rinoceronte atacando un jeep en Assam ( Northeast Media Hub/YouTube )

La fuerza del ataque fue tan grande que una de las llantas del vehículo terminó desprendiéndose y salió despedida hacia un costado.

En un momento, incluso, el rinoceronte pareció intentar levantar o volcar el jeep con sus embestidas.

A pesar de la violencia del episodio, no se reportaron heridos.

A pesar del caos, el conductor consiguió maniobrar el jeep y alejarlo del animal, una reacción que generó tanto elogios como críticas en redes sociales.

“El conductor debería haber mantenido una distancia segura, y los pasajeros también tendrían que haber pedido que no se acercaran tanto”, escribió un usuario en X.

“Pero todos quieren acercarse al rinoceronte o al tigre para grabar videos y sacar fotos. El animal reaccionó de manera natural. Lamentablemente, no entiende qué es un todoterreno ni por qué la gente invade su espacio. Este tipo de imprudencia tiene que terminar”, agregó.

Otro usuario cuestionó la actitud de los turistas: “Invaden su territorio y después quieren culpar al animal cuando se cansa de ustedes”.

Especialistas en fauna silvestre recuerdan que los animales dentro de reservas protegidas pueden reaccionar de forma agresiva si se sienten amenazados o alterados.

Por eso, durante los safaris suele recomendarse a los visitantes mantener silencio, evitar movimientos bruscos y respetar las normas de seguridad cuando hay animales salvajes cerca.

“Estoy del lado del rinoceronte. Solo intenta proteger su hogar. Estos safaris que alteran su hábitat natural deberían prohibirse”, opinó otro usuario en redes.

El Parque Nacional Manas, reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, es famoso por su biodiversidad y por albergar especies en peligro de extinción, entre ellas el rinoceronte indio de un cuerno.

Traducción de Leticia Zampedri