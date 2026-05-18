¿Qué ocurrió con los buceadores italianos hallados muertos en cuevas submarinas de Maldivas?

El gobierno de Maldivas confirmó que ya fueron localizados los cuerpos de los cuatro buceadores italianos que permanecían desaparecidos desde la semana pasada tras una expedición en cuevas submarinas.

Según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, cinco buceadores murieron el jueves mientras exploraban cuevas submarinas a unos 50 metros de profundidad en el atolón de Vaavu, donde ese mismo día fue hallado el cuerpo de uno de ellos cerca de la entrada de la caverna.

El lunes llegó a la zona un equipo de tres buzos finlandeses, mientras que la organización DAN Europe anunció que continuará colaborando en las tareas de recuperación de los cuerpos.

La operación ya había sufrido una interrupción luego de que un rescatista maldivo muriera por enfermedad de descompresión durante los trabajos de búsqueda.

Se trataba de Mohamed Mahudhee, integrante de las Fuerzas de Defensa Nacional de Maldivas, quien fue trasladado a un hospital de la capital, pero falleció el sábado a causa de complicaciones derivadas del ascenso submarino, según confirmó el portavoz presidencial Mohamed Hussain Shareef.

Tras su muerte, las autoridades habían decidido suspender el operativo por el alto nivel de riesgo.

open image in gallery Buzos se preparan para buscar a los cuatro buceadores italianos desaparecidos cerca de la isla Alimathaa, atolón Vaavu, Maldivas, el sábado 15 de mayo de 2026 ( Local Library )

Shareef también informó que tres buceadores finlandeses especializados en buceo profundo y exploración de cuevas llegaron al archipiélago y ya participaron en una reunión junto a la guardia costera de Maldivas para definir una nueva estrategia de búsqueda.

Por otro lado, Mohamed Mahudhee fue enterrado con honores militares en una ceremonia realizada el sábado por la noche y encabezada por el presidente Mohamed Muizzu.

El rescatista había integrado el equipo que informó al mandatario sobre el operativo cuando este visitó la zona de búsqueda el viernes.

open image in gallery El presidente de Maldivas, Mohamed Muizzu, junto a miembros de la Fuerza Nacional de Defensa, reza frente a los restos del buzo militar Mohamed Mahudhee, quien murió durante la operación de búsqueda y rescate de cuatro buceadores italianos, durante su funeral en Malé, Maldivas, el sábado ( AP )

La enfermedad por descompresión ocurre cuando gases acumulados en el cuerpo —por lo general, nitrógeno— forman burbujas en los tejidos y bloquean la circulación sanguínea tras un ascenso demasiado rápido desde grandes profundidades, según explica la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, aseguró que el gobierno hará “todo lo posible” para repatriar los cuerpos y también expresó sus condolencias por la muerte del rescatista maldivo Mohamed Mahudhee.

Las autoridades de Maldivas identificaron a las víctimas como Monica Montefalcone, profesora asociada de Ecología en la Universidad de Génova; su hija Giorgia Sommacal; el biólogo marino Federico Gualtieri; la investigadora Muriel Oddenino; y el instructor de buceo Gianluca Benedetti.

El cuerpo de Benedetti fue recuperado el jueves cerca de la entrada de la cueva, mientras que las autoridades creen que los otros cuatro buceadores habían logrado ingresar al interior de la cavidad submarina.

open image in gallery La operación de rescate fue suspendida temporalmente ( AP )

¿Qué ocurrió dentro de la cueva?

Aunque todavía no se sabe con certeza qué ocurrió durante la inmersión, ya que ninguno de los cinco buceadores sobrevivió, el hallazgo de los cuerpos y las características del sistema de cuevas dieron lugar a distintas hipótesis sobre la tragedia.

El grupo ingresó el jueves por la mañana a una compleja cueva submarina ubicada en el atolón de Vaavu, a unos 50 metros de profundidad, muy por debajo del límite habitual permitido para el buceo recreativo, que ronda los 30 metros.

La estructura está compuesta por tres grandes cámaras conectadas por pasajes angostos, túneles y salientes dentro de un arrecife de coral. Además, el lugar presenta condiciones peligrosas: corrientes intensas, espacios reducidos, sedimentos que reducen la visibilidad y un recorrido que se extiende unos 60 metros bajo el agua.

Los buceadores emitieron una señal de auxilio cerca de las 13:45, antes de ser reportados como desaparecidos tras no regresar a la superficie.

Una de las teorías fue planteada por el instructor de buceo Maurizio Uras, quien sugirió que el incidente podría haber estado relacionado con una posible “toxicidad por oxígeno”.

“Es un fenómeno que puede ocurrir en inmersiones profundas”, explicó a la agencia italiana AGI. “Si la mezcla de gases no es la adecuada, el oxígeno puede volverse tóxico a determinadas profundidades”.

Uras también advirtió que las condiciones del océano Índico representan un desafío mucho mayor que las del Mediterráneo.

“Allí hay corrientes muy fuertes que pueden arrastrar a los buceadores. Es un peligro real”, señaló.

De hecho, el día de la tragedia se había emitido una alerta amarilla para embarcaciones y pescadores debido al mal tiempo en la zona.

El temporal provocó oleaje intenso y fuertes corrientes capaces de desorientar a los buzos, remover sedimentos del fondo marino y reducir la visibilidad casi a cero, lo que complicaba tanto la navegación como la salida de la cueva.

Por su parte, el neumólogo italiano Claudio Micheletto declaró al medio Adnkronos que otra posible explicación es que “algo haya fallado en los tanques de oxígeno” durante la inmersión.

open image in gallery Giorgia Sommacal, con tatuajes; Monica Montefalcone, con traje azul; y Federico Gualtieri ( Facebook, Instagram y la Universidad de Génova )

Claudio Micheletto, director del área de Neumología del Hospital Universitario de Verona, explicó que la toxicidad por oxígeno, también conocida como hiperoxia, es una de las complicaciones más peligrosas y letales asociadas al buceo profundo.

“La muerte por toxicidad de oxígeno es una de las situaciones más dramáticas que pueden ocurrir durante una inmersión. Es un final terrible”, declaró al medio italiano Adnkronos.

Durante el buceo, los submarinistas suelen respirar aire comprimido compuesto por un 21 % de oxígeno y un 79 % de nitrógeno. Sin embargo, algunos utilizan mezclas especiales como el nitrox, que contiene una mayor proporción de oxígeno y menos nitrógeno.

Según Micheletto, cuando se respira una concentración demasiado elevada de oxígeno a grandes profundidades, ese gas puede volverse tóxico para el organismo.

“Durante la inmersión pueden aparecer mareos, dolor, alteraciones de la conciencia y desorientación, lo que vuelve casi imposible regresar a la superficie”, explicó.

Por su parte, Alfonso Bolognini, presidente de la Sociedad Italiana de Medicina Subacuática e Hiperbárica, señaló que el pánico también podría haber sido un factor clave en el accidente, junto con otros posibles problemas técnicos y ambientales.

open image in gallery Monica Montefalcone, una de los cinco buceadores italianos que murieron cerca de Alimathaa, en el archipiélago de Maldivas ( Greenpeace )

“Dentro de una cueva a 50 metros de profundidad, basta con que uno de los buceadores sufra un problema o un ataque de pánico”, explicó Bolognini. “La agitación puede remover sedimentos, enturbiar el agua y reducir drásticamente la visibilidad”, algo que podría desencadenar “errores fatales”.

Aun así, el especialista aclaró que resulta muy difícil reconstruir con precisión qué ocurrió en el fondo del mar.

Mientras tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia informó que trabaja junto a Divers Alert Network (DAN), una organización especializada en seguridad de buceo, para colaborar en las tareas de recuperación y en la repatriación de los cuerpos.

open image in gallery El buzo maldivo sargento mayor Mohammed Mahudhee, quien murió mientras buscaba los cuerpos de cuatro italianos ( Enterprise News and Pictures )

Según informó el ministerio, los equipos de rescate ya lograron explorar dos de las tres cámaras de la cueva submarina, aunque las tareas se vieron limitadas por los riesgos vinculados al suministro de oxígeno y los tiempos de descompresión.

Además, las autoridades señalaron que los buceadores trabajan en un nuevo plan para poder acceder de manera segura a la tercera cámara del sistema subacuático.

Traducción de Leticia Zampedri