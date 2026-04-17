Prometido de la influencer que presuntamente se suicidó en un viaje de safari dejó de comunicarse con la familia

La familia de la influencer Ashly Robinson aseguró que el prometido de la joven dejó de comunicarse con ellos tras su muerte durante un viaje a Tanzania.

Robinson, de 31 años, conocida en redes como Ashlee Jenae, se encontraba en Zanzíbar junto a su prometido, Joe McCann. Según un comunicado publicado por su familia en Instagram el 12 de abril, fue “encontrada inconsciente en su villa y trasladada de urgencia a un hospital local, donde se confirmó su fallecimiento horas después”.

La policía local indicó que, según su hipótesis inicial, Robinson se habría quitado la vida tras un malentendido con McCann, que llevó a que ambos fueran separados y alojados en habitaciones distintas. Sin embargo, la familia sostiene que la muerte resulta sospechosa.

Posteriormente, varios familiares declararon a TMZ que no han tenido contacto con McCann desde entonces.

“Nos parece muy extraño que nuestra hija viajara con Joe y que él no nos haya dado ninguna noticia. Para nosotros, eso es muy raro”, dijo un familiar al medio.

open image in gallery Familiares de Ashly Robinson, conocida como Ashlee Jenae, dicen que su prometido dejó de comunicarse tras su muerte durante unas vacaciones ( ashleejenae/Instagram )

Otro familiar sostuvo que su prometido no volvió a contactarse desde el fallecimiento.

Robinson, creadora de contenido radicada en Oregón y con más de 124.000 seguidores en Instagram, celebró su cumpleaños número 31 el 5 de abril durante un safari junto a su pareja, con quien llevaba un año de relación. En las fotos y videos que compartió en redes, se ve a ambos caminando cerca de un león, antes de que McCann se arrodille para proponerle matrimonio.

“Estaba empezando una nueva etapa en su vida. Nos llamaba por FaceTime para compartir sus viajes y vacaciones”, contó su madre, Yolanda Denise Endres, a Action News.

El 8 de abril, Robinson habló con su madre y le dijo que había discutido con su prometido y que ambos se habían trasladado a habitaciones separadas. Al día siguiente, Endres recibió una llamada de McCann.

“Me dijo que Ashly se había hecho daño y que la llevaban al hospital, y que estaba estable”, relató. “Después supe que eso había pasado 11 horas antes”.

Horas más tarde, el hotel donde se alojaba la pareja informó a la familia sobre el fallecimiento de Robinson.

Según un informe hospitalario, Robinson tenía una marca en el cuello al momento de su muerte. Su prometido afirmó que “la encontró ahorcada en la puerta”.

Posteriormente, fue trasladada a un segundo hospital, donde los médicos determinaron que la causa de muerte fue hipoxia cerebral por estrangulación y asfixia.

“Nunca mostró señales de que pudiera hacer algo así. Era feliz”, dijo Endres.

La familia asegura que ha estado en contacto con las autoridades de Tanzania, aunque hasta ahora no ha recibido más información que la confirmación de que el caso sigue bajo investigación.

Por su parte, la policía de Zanzíbar indicó al medio local Mwananchi que no planea detener a McCann ni iniciar acciones legales en su contra. Hasta el momento, no ha sido acusado de ningún delito.

“Era una persona muy querida. No vamos a dejar que esto quede en el olvido”, afirmó Endres.

La familia también señaló que evalúa viajar a Zanzíbar para buscar respuestas.

Si resides en Estados Unidos y tú o alguien que conoces necesita ayuda inmediata en salud mental, puedes llamar o enviar un mensaje de texto al 988, o visitar 988lifeline.org para acceder al chat en línea. El servicio es gratuito, confidencial y está disponible las 24 horas. En otros países, puedes consultar www.befrienders.org para encontrar una línea de ayuda local.

Traducción de Leticia Zampedri