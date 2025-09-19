Leones atacan y matan a cuidador ante la mirada del público en un parque safari de Bangkok

Un grupo de leones mató a un cuidador en un parque safari de Tailandia, en la capital Bangkok, el 10 de septiembre. Los visitantes quedaron en estado de shock tras presenciar el ataque.

La víctima, Jian Rangkharasamee, de 58 años, trabajó durante casi tres décadas en Safari World. El ataque ocurrió en una zona del parque diseñada para que los visitantes observen a los animales desde sus vehículos.

Sadudee Punpugdee, director de protección de la fauna silvestre del Departamento de Parques Nacionales, Vida Silvestre y Conservación de Plantas, informó que probablemente seis o siete leones atacaron al cuidador al mismo tiempo.

El Departamento de Parques Nacionales, responsable de la gestión de los parques naturales en Tailandia, ordenó el cierre temporal del parque safari.

“El fallecido era un empleado del zoológico encargado de alimentar a los leones”, declaró un vocero. También señaló que el hombre salió de su vehículo en el momento del incidente.

La policía abrió una investigación luego de que el video del incidente se viralizara en redes sociales.

El doctor Tavatchai Kanchanarin, uno de los visitantes que presenció el ataque, declaró al canal Thairath que la víctima salió de un vehículo sin protección y se colocó de espaldas a los animales.

“Estuvo de pie durante unos tres minutos. Luego, un león se acercó lentamente y lo atrapó por detrás. No gritó”, relató.

Attapol Charoenchansa, director general del Departamento de Parques Nacionales, indicó que el hecho ocurrió durante la hora de alimentación. Según explicó, uno de los leones “no estaba de buen ánimo” e inició el ataque, lo que provocó que los demás lo imitaran.

Según informó el Bangkok Post, el ataque duró cerca de 15 minutos hasta que un compañero logró acercarse al lugar y rescatar al cuidador.

Aunque fue trasladado al hospital, los médicos confirmaron su fallecimiento.

La esposa de la víctima, Ratanaporn Jitpakdee, declaró que su esposo siempre tomaba precauciones y que nunca había sido atacado. Lo describió como el único sostén económico de la familia y alguien que amaba cuidar a los animales del parque.

En un caso similar, otro cuidador murió en 2023 en Japón mientras intentaba alimentar a un león en un zoológico local.

Traducción de Leticia Zampedri