Una camioneta se estrella en montaña en Nepal y causa 10 muertos y 5 heridos

Una camioneta de pasajeros se salió de una carretera de montaña en Nepal y al menos 10 personas fallecieron y otras cinco resultaron heridas en el accidente el jueves, informó la policía.

El vehículo rodó unos 700 metros (2.300 pies) fuera de la vía antes de detenerse en una ladera cerca de la aldea de Bhimphedi, a unos 60 kilómetros (31 millas) al suroeste de la capital, Katmandú.

Agentes de una comisaría cercana trasladaron a los sobrevivientes a hospitales para ser atendidos.

La causa del siniestro no estaba clara, pero la policía abrió una investigación al respecto.

Nepal celebra esta semana el festival de Tihar y es habitual que la gente viaje a sus hogares para festejar en familia.

Los accidentes de autobús en el país se deben en su mayoría a carreteras y vehículos con un mantenimiento deficiente. Gran parte de la nación himalaya está cubierta de montañas con carreteras estrechas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.