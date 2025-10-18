Exlegisladora presidirá principal partido opositor de Taiwán; acusan a China de injerencia electoral

El principal partido de oposición de Taiwán, el Partido Nacionalista, eligió a una exlegisladora como su nueva presidenta el sábado en una elección competitiva empañada por acusaciones de injerencia de China.

Por un amplio margen, Cheng Li-wun, la única mujer en la contienda y que se posicionó como reformista, derrotó al exalcalde de Taipéi, Hau Lung-bin, y a otros cuatro candidatos que competían por el liderazgo del partido, que mantiene una buena relación con China.

Los Nacionalistas, también conocidos como el KMT, mantienen una fuerte influencia política en Taiwán a pesar de haber perdido tres elecciones presidenciales consecutivas frente al gobernante Partido Progresista Democrático, que se inclina hacia la independencia.

El KMT tiene suficientes escaños para formar un bloque mayoritario con sus aliados en la legislatura y sobrevivió a dos elecciones de revocación hace apenas unos meses, provocadas por preocupaciones sobre sus legisladores al aprobar cambios que se consideraban como una disminución del poder del ejecutivo y favorecían a China, que considera a la isla como su propio territorio.

Programada para asumir el cargo en noviembre, Cheng podría influir en cómo Taiwán maneja su relación con Beijing y otras políticas clave, así como en asuntos políticos nacionales e internacionales. También anclará al partido en las elecciones locales de 2026. Es probable que el KMT también presente un candidato que desafíe al DPP del presidente Lai Ching-te en la contienda de 2028.

Durante su campaña, Cheng prometió convertir al KMT de un rebaño de "ovejas" en "leones". En el pasado, fue miembro del DPP.

En una conferencia de prensa después de su victoria, la segunda presidenta electa del partido dijo que los Nacionalistas defenderán los principios de igualdad, respeto y beneficios mutuos en el manejo de las relaciones exteriores.

“No debemos permitir que Taiwán se convierta en un creador de problemas. En segundo lugar, no debemos permitir que Taiwán se convierta en el sacrificio de la geopolítica”, afirmó, añadiendo que su partido también será un pacificador.

Beijing tiene una relación particularmente tensa con Lai, a quien acusa de ser un separatista. Ha amenazado con usar la fuerza para poner a Taiwán bajo su control, si es necesario, y ha movilizado cada vez más presión militar, diplomática y económica en un intento de socavar al gobierno de Lai.

Tradicionalmente, el KMT ha tenido lazos más cálidos con Beijing, con políticos chinos visitando para intercambios. Los partidarios del KMT ven estos lazos como beneficiosos para la estabilidad y la economía de la democracia insular, pero sus críticos desconfían de la influencia que ejerce Beijing.

Durante la última semana, Jaw Shaw-kong, partidario de Hau en el partido, alegó que China estaba involucrada en una interferencia organizada, citando videos que atacaban a Hau y apoyaban a Cheng.

El jefe de la Oficina de Seguridad Nacional de Taiwán, Tsai Ming-yen, dijo que encontró más de 1.000 videos discutiendo la elección en TikTok, además de 23 cuentas de YouTube publicando contenido relacionado, con más de la mitad de las cuentas de YouTube ubicadas fuera de Taiwán. No dijo qué candidatos apoyaban estos videos ni respondió directamente si estaban basados en China.

Cheng rechazó las acusaciones de la influencia de China en su partido como "etiquetas muy baratas", instando a los políticos a devolver la política de la isla a la racionalidad.

Chen Binhua, portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán de China, dijo el miércoles que la elección de Cheng era un asunto interno del partido y que las opiniones de algunos usuarios de internet de China continental no representaban la posición del gobierno.

Bajo el liderazgo del difunto Chiang Kai-shek, los Nacionalistas ascendieron al poder en China durante la década de 1920, luchando contra la invasión de Japón y luego contra los comunistas de Mao Zedong, antes de huir a Taiwán con los restos de sus fuerzas cuando los insurgentes de Mao tomaron el poder.

Taiwán comenzó la transición de un régimen de ley marcial a una democracia multipartidista en la década de 1980 y celebró su primera elección presidencial directa en 1996.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.