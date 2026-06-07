Un muerto y 5 heridos en tiroteos cerca de Cisjordania, según rescatistas israelíes

Varios agresores iniciaron tiroteos el domingo cerca de la Cisjordania ocupada por Israel, en los que murió al menos una persona y cinco resultaron heridas, según servicios israelíes de emergencias.

La policía israelí informó que había abatido a un atacante. Grandes contingentes de soldados israelíes buscaban a otros agresores en la zona, por tierra y por aire. La cantidad de lugares donde se reportaron disparos generó preocupación de que pudiera haber varios atacantes coordinados.

El servicio de rescate Magen David Adom dijo que recibió los primeros reportes de un tiroteo en una gasolinera cerca de la localidad de Kokhav Yair, ubicada del lado israelí de la frontera con Cisjordania, alrededor de las 10:30 de la mañana. Poco después se recibieron otros reportes de disparos en las localidades de Tsur Natan, Tsur Yitzhak y cerca del asentamiento israelí de Sal'it, ubicado dentro de Cisjordania.

La policía identificó al atacante abatido como un ciudadano palestino de Israel de la cercana localidad árabe de Taybeh.

Se indicó a los residentes de la zona que permanecieran en sus casas y las escuelas mantenían a los niños confinados en sus recintos, según el jefe del consejo regional.

“Desde el 7 de octubre, el escenario que esperábamos era el cruce de terroristas a nuestras localidades desde el otro lado de la frontera; no creo que nadie imaginara que descubriríamos que los atacantes eran ciudadanos israelíes”, dijo a medios israelíes Oshrit Gani Gonen, jefa del consejo regional del área que incluye las localidades donde ocurrieron los tiroteos.

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Una versión anterior de este despacho fue corregida para incluir la ubicación correcta donde murió el hombre israelí. Ese tiroteo ocurrió del lado israelí de la frontera con la Cisjordania ocupada por Israel, no dentro de Cisjordania.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.