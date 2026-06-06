Fuerzas israelíes matan a bebé palestino en Cisjordania ocupada, afirman autoridades sanitarias

Las tropas israelíes mataron a un bebé palestino de siete meses al disparar contra el vehículo de sus padres en la Cisjordania ocupada, informó el Ministerio de Salud palestino.

Sam Fahd Abu Haikal murió el viernes por la noche, y sus padres resultaron heridos cuando conducían en la zona de Tel Rumeida, al sur de la ciudad de Hebrón, según el Ministerio.

La agencia oficial de noticias palestina WAFA reportó que el bebé quedó gravemente herido tras recibir un impacto en el rostro por la misma bala que lesionó a su madre. Posteriormente murió a causa de las heridas. Su padre, Fahd Abu Haikal, profesor en la Universidad de Belén, recibió un disparo en la mano. La familia viajaba desde Belén para visitar a parientes en Hebrón cuando los soldados abrieron fuego, publicó la agencia.

El ejército de Israel ha intensificado las operaciones militares en Cisjordania desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que mató a unas 1.200 personas y tomó a 251 como rehenes, lo que desencadenó la guerra en Gaza.

La campaña militar de represalia de Israel ha matado hasta ahora a más de 72.900 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza. El Ministerio, que forma parte del gobierno encabezado por Hamás, suele considerarse fiable por agencias de Naciones Unidas y expertos independientes.

La ONU informó el mes pasado que más de 1.000 palestinos han muerto en Cisjordania y Jerusalén oriental desde que comenzó la guerra, al menos 240 de ellos niños. La organización señaló que 49 personas han muerto desde el inicio de este año.

El ejército israelí afirmó el viernes que una investigación inicial determinó que los heridos eran civiles no involucrados y señaló que la situación está bajo revisión. Agregó que los soldados dispararon contra un vehículo que, según se percibió, aceleraba hacia ellos en el área de Hebrón. Añadió que los soldados respondieron con disparos individuales, hiriendo a tres palestinos que fueron evacuados para recibir tratamiento médico.

En el Hospital Al-Ahly de Hebrón, el padre del bebé contó a reporteros de The Associated Press que una bala impactó el parabrisas del automóvil antes de atravesarle la mano, y luego alcanzar a su hijo y a su esposa.

“Entró en el rostro del niño por el lado derecho y salió por el izquierdo, luego pasó directamente al rostro de su madre y salió por el otro lado, con metralla alojada cerca de su corazón”, detalló Abu Haikal.

La madre se encuentra en estado crítico porque hay metralla cerca de su corazón, explicó. Aún no le han dicho que su hijo, que cumplió siete meses el viernes, murió.

La abuela del bebé, Feryal Abu Heikal, iba en el automóvil durante el tiroteo y relató que conducían cerca de un puesto de control y se detuvieron cuando vieron vehículos militares israelíes y soldados a lo lejos. Señaló que, cuando las fuerzas les dispararon, al principio pensó que eran tiros de advertencia antes de que fueran impactados.

“La escena fue horrible: ver a un bebé de siete meses con el rostro destrozado. ¿Qué tipo de ejército en el mundo hace esto?", comentó la mujer. "Lo que le pasó a mi nieto no se puede olvidar fácilmente”.

Se espera que el funeral del bebé se realice más tarde el sábado.

En marzo, soldados israelíes dispararon contra un automóvil en que viajaba una familia en el norte de Cisjordania, matando a cuatro personas, incluidos dos niños, informó entonces el Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina.

Los soldados israelíes acusados de atacar a palestinos rara vez son sancionados y fueron imputados en menos del 1% de los casos, según el grupo israelí de derechos Yesh Din, con base en 2.427 denuncias que alegaban irregularidades entre 2016 y 2024.

Más de 700.000 israelíes viven en la Cisjordania ocupada y en Jerusalén oriental, territorios capturados por Israel en 1967 a Jordania y que los palestinos reclaman para un futuro Estado.

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Magdy reportó desde El Cairo, Egipto, y Mednick desde Tel Aviv, Israel.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.