Turquía, Pakistán y Arabia Saudí firman un pacto de defensa mutua y otras noticias de Oriente Medio

Pakistán, Turquía y Arabia Saudí firmaron un acuerdo de defensa mutua, mientras los rebeldes hutíes respaldados por Irán han intensificado los ataques contra objetivos vinculados al reino saudí.

A continuación, un vistazo a los últimos acontecimientos en todo Oriente Medio el viernes.

Pakistán, Turquía y Arabia Saudí firman un acuerdo de defensa mutua

Arabia Saudí, rica en petróleo; Pakistán, una potencia nuclear, y Turquía, que cuenta con el segundo ejército más grande de la OTAN y una industria de defensa en rápido crecimiento, firmaron un acuerdo de defensa mutua.

El pacto estipula que un ataque armado contra cualquiera de los tres países será considerado una agresión contra todos. Se rubricó durante la reunión que mantuvieron en Arabia Saudí el príncipe heredero del país, Mohammed bin Salman; el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, según el Ministerio de Exteriores paquistaní.

“El acuerdo tiene como objetivo fortalecer la disuasión colectiva frente a cualquier acto de agresión”, explicó el ministerio en un comunicado.

El pacto llega en un momento en que Riad —cuya infraestructura crítica y sus instalaciones petroleras han sido atacadas en el marco de la guerra en Irán— busca diversificar sus alianzas de defensa.

Culpan a rebeldes hutíes de un ataque en el este de Yemen

Los hutíes, que cuenta con el respaldo de Irán, lanzaron ataques contra la provincia de Marib, en el este de Yemen, el viernes por la mañana, en la última escalada contra las fuerzas que apoya Arabia Saudí, indicó un oficial militar de las fuerzas en Marib.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a informar a la prensa, dijo que los misiles fueron disparados desde el oeste de la capital yemení, Saná.

Khaled Masbih, un residente en la zona, contó a The Associated Press que misiles hutíes impactaron en múltiples zonas de la ciudad, causando un número desconocido de víctimas.

Por su parte, el grupo atacó el jueves la región de Najran, en el suroeste de Arabia Saudí, cerca de la frontera con Yemen, según confirmó en un comunicado publicado en X durante la noche el portavoz oficial de la Coalición liderada por Arabia Saudí para Restaurar la Legitimidad en Yemen, el mayor general Turki al-Malki.

Al-Malki indicó que el ataque dejó 11 civiles heridos, incluyendo una mujer y un niño que sufrieron quemaduras de segundo grado, y acusó a los rebeldes de perpetrar “bombardeos indiscriminados contra objetivos civiles”.

El grupo rebelde no reclamó la autoría de los ataques en Marib ni en Najran. Un portavoz de los hutíes, Nasruddin Amer, escribió en X el viernes que la milicia seguirá atacando concentraciones de fuerzas respaldadas por Riad.

Los ataques suponen una escalada importante desde que la tregua alcanzada en 2022 detuvo en gran medida los combates. La guerra civil enfrenta a los hutíes contra una coalición liderada por los saudíes y aliada con el gobierno de Yemen reconocido internacionalmente.

Ataque israelí hiere a un soldado libanés

El ejército libanés reportó que uno de sus soldados resultó herido leve el viernes mientras trabajaba con una excavadora para abrir caminos en la aldea sureña de Mansouri.

Mansouri fue objeto de bombardeos israelíes a principios de semana, según la agencia noticiosa estatal libanesa.

El ejército de Israel no ha comentado el incidente.

El ejército israelí lanzó ataques el miércoles en el sur de Líbano en respuesta a lo que describió como una violación del alto el fuego por parte del grupo político-paramilitar Hezbollah y pidió a los residentes de Mansouri que huyeran. Fue la primera advertencia de este tipo que Israel lanzaba en Líbano en semanas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.