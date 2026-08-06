Pakistán emite directrices para medios extranjeros y recibe críticas de grupos de prensa libre

El gobierno de Pakistán ha emitido nuevas directrices para las organizaciones de medios extranjeros, formalizando los requisitos de cobertura para los periodistas que trabajan para medios internacionales fuera de las tres ciudades más grandes del país, una medida que ha suscitado críticas de defensores de la libertad de prensa y de grupos de periodistas.

El documento, titulado (asterisk)Guidelines for the Facilitation of the Foreign Media and Their Associates Working in Pakistan(asterisk) (Directrices para facilitar el trabajo de los medios extranjeros y sus asociados en Pakistán), se distribuyó a organizaciones de medios locales y extranjeras a principios de esta semana. Periodistas y grupos de derechos afirmaron el jueves que las medidas añaden nuevos obstáculos burocráticos que podrían desalentar la cobertura independiente.

Sin embargo, el Ministerio de Información rechazó esa caracterización y sostuvo que las directrices “no tienen la intención de restringir a los medios extranjeros ni recortar la libertad de prensa”, sino que, en cambio, proporcionan “un marco claro, transparente y sujeto a rendición de cuentas” para el registro, la acreditación y la facilitación de las organizaciones de medios extranjeros.

El ministerio, en respuestas a varios periodistas, indicó que las directrices distinguen entre el registro y la obtención de la autorización gubernamental para viajes fuera de Islamabad, Lahore y Karachi. Según las normas, los periodistas paquistaníes, freelancers, colaboradores, corresponsales, productores locales (fixers) y otras personas vinculadas profesionalmente a organizaciones de medios extranjeros deben registrarse en el departamento de prensa del ministerio y obtener acreditación antes de realizar coberturas más allá de esas tres ciudades.

“Esto no es una restricción general al movimiento de las personas”, manifestó el ministerio.

La aclaración del ministerio llegó tras días de controversia, después de que enviara un mensaje por WhatsApp a periodistas extranjeros radicados en Islamabad recordándoles que era obligatorio un Certificado de No Objeción antes de informar, filmar o producir contenido fuera de Islamabad, Lahore y Karachi.

El mensaje también instruyó a los periodistas que trabajan en Cachemira administrada por Pakistán a regresar de inmediato, solicitar la autorización requerida e informar al ministerio antes de desplegar equipos en la región en disputa.

El requisito de autorización de viaje existe desde hace años, pero las directrices más recientes se publicaron tras semanas de controversia por la cobertura de medios extranjeros sobre Cachemira administrada por Pakistán. Las autoridades afirman que se informó erróneamente de decenas de muertes durante enfrentamientos entre la policía y simpatizantes del proscrito Comité de Acción Conjunta Awami, así como de reportes de baja participación en las recientes elecciones de la asamblea legislativa después de que el grupo llamara al boicot.

El gobierno acusó a algunas organizaciones internacionales de medios de presentar una imagen engañosa de las elecciones.

Las directrices se emitieron antes de la tercera y última fase de las elecciones de la asamblea legislativa en Cachemira administrada por Pakistán, donde se vislumbra el posiblñe regreso al poder de la gobernante Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz tras una década fuera del gobierno.

Raja Shakeel, portavoz de la comisión electoral regional, señaló que la participación superó el 56% en la capital regional, Muzaffarabad. La votación para los 11 escaños restantes está programada para el 10 de agosto.

Grupos de derechos de los medios condenaron las directrices. La independiente Comisión de Derechos Humanos de Pakistán afirmó que, en lugar de facilitar el periodismo, “inevitablemente institucionalizarán el control burocrático sobre la recopilación de noticias y corren el riesgo de disuadir la cobertura independiente sobre asuntos de interés público”.

En una publicación en X el día anterior, la comisión describió las medidas como “las más recientes dentro de un patrón creciente de restricciones a la libertad de los medios en Pakistán”. “Desde limitaciones arbitrarias a la cobertura y una censura cada vez mayor hasta barreras legales y administrativas, el espacio para el periodismo independiente ha seguido reduciéndose”, indicó.

“La exigencia de que los periodistas obtengan aprobación estatal para informar desde grandes partes del país envía un mensaje intimidante: que la cobertura crítica no es bienvenida”. La comisión instó al gobierno a retirar las medidas y a cumplir sus obligaciones constitucionales e internacionales para proteger la libertad de expresión.

Las directrices "abren la puerta para que las agencias civiles y de seguridad de Pakistán impongan más restricciones a los periodistas extranjeros y les impidan informar libremente en todo el país sin temor a represalias legales o administrativas”, afirmó Waliullah Rahmani, representante del Comité para la Protección de los Periodistas para Afganistán y Pakistán.

La Federación Federal de Periodistas de Pakistán también condenó las directrices el jueves, calificándolas de “un ataque a la libertad de expresión” que obstaculizaría el trabajo de corresponsales extranjeros y de periodistas paquistaníes que trabajan para organizaciones internacionales de noticias. Instó al gobierno a retirar la notificación y sostuvo que la medida dañaría aún más la reputación internacional de Pakistán en materia de libertad de prensa.

Los medios de Pakistán también han enfrentado censura en los últimos años.

__________________________________

Castillo reportó desde Beijing.

__________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.