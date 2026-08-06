Incendio quema 60 hectáreas en parque nacional de Indonesia

Un incendio destruyó 60 hectáreas (148 acres) de terreno en un parque nacional de Indonesia, informaron funcionarios el jueves.

El incendio afecta desde el lunes a la zona del monte Bromo, en un parque nacional de Java. La zona, equivalente a más de 80 campos de fútbol, se encuentra dentro del Parque Nacional Bromo Tengger Semeru, uno de los destinos turísticos más populares de la provincia de Java Oriental.

La Agencia Nacional de Gestión de Desastres señaló en un comunicado que el terreno ha supuesto un desafío importante para las labores de extinción. Las autoridades locales aún no han determinado la causa del incendio.

“Hay varios focos calientes ubicados en las laderas de Bromo, que son empinadas y difíciles de alcanzar para los bomberos que trabajan desde tierra. Además, los fuertes vientos en la zona tienen el potencial de acelerar la propagación del fuego”, declaró en un comunicado el portavoz de la agencia, Abdul Muhari.

Añadió que la agencia desplegó dos helicópteros lanzaaguas el jueves para ayudar a extinguir los focos ubicados en laderas empinadas a las que los equipos en tierra tienen dificultades para llegar.

La agencia también está preparando operaciones de modificación del clima, como la siembra de nubes, como medida adicional.

Las autoridades indonesias también cerraron parte de la zona turística del monte Bromo hasta nuevo aviso como medida de precaución.

También se han reportado incendios forestales en varios puntos de las islas de Sumatra y Borneo desde el inicio del mes.

Una persona murió tras quedarse sin oxígeno mientras intentaba escapar a través del humo del incendio forestal en la regencia de Ketapang, en la provincia de Kalimantan Occidental, según la Agencia de Gestión de Desastres de Ketapang.

Los incendios forestales en las islas de Sumatra y Borneo suelen declararse durante periodos de sequía, cubriendo con una bruma partes de la cercana Singapur y Malasia.

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El corresponsal Niniek Karmini contribuyó con esta nota desde Yakarta, Indonesia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.