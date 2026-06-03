El tifón Jangmi arrasa Japón con fuertes lluvias, alertas por inundaciones y caos en el transporte

Tras tocar tierra durante las primeras horas del miércoles, el tifón Jangmi avanzó lentamente por la costa del Pacífico de Japón, provocando lluvias torrenciales en amplias zonas de la isla principal, evacuaciones masivas e importantes interrupciones en el transporte.

Las autoridades meteorológicas japonesas emitieron alertas de inundación del nivel más alto en varias regiones e instaron a las personas que viven cerca de ríos o en zonas bajas a trasladarse a lugares más elevados.

En Tokio, las autoridades recomendaron evacuar o buscar refugio a quienes viven cerca del río Zenpukuji ante la crecida de las aguas turbias, que se acercaban a niveles de desborde. Además, pidieron a cerca de 370.000 personas, desde Tokio hasta Shikoku, abandonar sus hogares mientras Jangmi avanzaba hacia el norte y el este, pasando por la capital japonesa.

open image in gallery Las intensas lluvias de la tormenta tropical Jangmi elevan el caudal del río Tama en Tokio, el 3 de junio de 2026 ( AFP/Getty )

Al tocar tierra en la prefectura de Wakayama, Jangmi registraba vientos de hasta 126 km/h y avanzaba hacia el este-noreste. Sin embargo, para la tarde del miércoles, el tifón ya se había debilitado y fue reclasificado como tormenta tropical severa, con vientos sostenidos de cerca de 90 km/h y una presión central de 985 hectopascales (hPa).

La Agencia Meteorológica de Japón advirtió que las lluvias intensas continuarían a medida que el sistema avanzara hacia el este del país, con impacto previsto en zonas del centro y este de Japón.

El fenómeno también provocó importantes afectaciones: las precipitaciones intensas paralizaron el tránsito en algunas zonas de Tokio, obligaron a cancelar cientos de vuelos y generaron retrasos y suspensiones en los servicios ferroviarios.

Según Reuters, más de 60.000 hogares seguían sin electricidad hasta la noche del miércoles.

Además, las autoridades emitieron alertas por inundaciones en distintas regiones del centro y este del país luego de que algunas localidades registraran acumulados de lluvia excepcionalmente altos, entre ellos cerca de 50 centímetros en la ciudad de Owase en apenas 24 horas.

open image in gallery Alertas y avisos vigentes ( JMA )

Antes de tocar tierra en Wakayama, Jangmi ya había golpeado Okinawa, donde, según reportes, 15 personas sufrieron heridas leves mientras la tormenta avanzaba hacia el norte.

También se emitieron alertas por deslizamientos de tierra en varias zonas, incluidas las ciudades de Ito, Shimoda y Atami, en la prefectura de Shizuoka, además de áreas de las prefecturas de Chiba y Kanagawa.

Las autoridades ordenaron evacuaciones en distintos puntos del país, entre ellos Omaezaki (Shizuoka), Kihoku (Mie), Yokosuka (Kanagawa), el distrito de Totsuka, en Yokohama, y la localidad de Otaki, en Chiba. Además, se emitió una alerta adicional para la ciudad de Iwaki, en la prefectura de Fukushima.

open image in gallery Pasajeros aguardan en la terminal internacional del aeropuerto de Haneda tras cancelaciones y fuertes retrasos causados por la tormenta tropical Jangmi en Tokio ( AFP/Getty )

“Si perciben algún peligro, no duden en actuar de inmediato para proteger sus vidas”, declaró el portavoz del gobierno, Minoru Kihara, durante una conferencia de prensa.

Más temprano, Kihara informó que el gobierno había recibido reportes de carreteras inundadas, árboles caídos y deslizamientos de tierra en distintas zonas del país, desde Kyushu hasta la región de Kanto, incluida Tokio, como consecuencia de las fuertes lluvias provocadas por el tifón.

open image in gallery Una mujer con paraguas espera un tren en un andén vacío durante la hora pico mientras la tormenta tropical severa Jangmi azota Tokio ( AFP/Getty )

La Agencia Meteorológica de Japón pronosticó acumulados de hasta 200 milímetros de lluvia en las regiones de Kanto-Koshin y Tokai hasta la mañana del jueves, mientras que para Tohoku se esperan hasta 120 milímetros. Además, advirtió que las precipitaciones podrían ser mucho mayores en las zonas donde se formen bandas de lluvia lineales.

El temporal también impactó el transporte ferroviario. Varias rutas de JR East suspendieron operaciones desde las primeras horas del miércoles, incluidos tramos de las líneas Shonan-Shinjuku, Chuo, Ome y Tokaido, mientras los operadores esperaban reanudar parcialmente el servicio hacia la tarde o la noche.

open image in gallery Un hombre recorre una acera en medio de las fuertes lluvias causadas por la tormenta tropical severa Jangmi en Tokio ( AFP/Getty )

Según medios locales, los servicios ferroviarios de la línea Hachiko también sufrieron interrupciones después de que varias ramas quedaran atrapadas en el tendido eléctrico aéreo.

En redes sociales, usuarios compartieron imágenes y videos de calles anegadas y estaciones de metro inundadas.

Se esperaba que varias rutas ferroviarias permanecieran cerradas durante toda la jornada, incluidos tramos de las líneas Uchibo, Sobu Main, Kashima, Sotobo, Narita y Kururi. Además, Tokyo Metro y otras compañías ferroviarias privadas advirtieron a los pasajeros sobre nuevos retrasos y posibles suspensiones del servicio debido a las persistentes condiciones meteorológicas adversas.

Los servicios de larga distancia y los trenes expresos limitados también sufrieron fuertes afectaciones. El Narita Express y los servicios Azusa y Kaiji suspendieron operaciones desde las primeras salidas del día, mientras que todos los trenes de rutas como Odoriko, Saphir Odoriko, Shiosai, Sazanami, Wakashio, Kinugawa, Spacia Nikko y Kusatsu/Shima fueron cancelados.

El transporte aéreo enfrentó problemas similares: alrededor de 760 vuelos nacionales y más de 90 internacionales fueron cancelados el miércoles, según informó NHK Japón.

Traducción de Leticia Zampedri