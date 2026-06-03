EEUU planea aranceles adicionales para socios comerciales tras pesquisa por trabajos forzados

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos anunció que la Casa Blanca ha propuesto aranceles de al menos el 10% para productos procedentes de decenas de importantes socios comerciales, después de llevar a cabo una investigación sobre la importación de bienes presuntamente fabricados mediante trabajos forzados.

El informe, dado a conocer a primera hora del miércoles, señala que Canadá, México, Taiwán, Reino Unido y algunos otros países enfrentarían aranceles adicionales del 10% por sus presuntas fallas al momento de aplicar una prohibición a las importaciones vinculadas a trabajos forzados.

Washington implementaría un gravamen adicional del 12,5% a China, Japón, India, Corea del Sur, Brasil, Suiza y decenas de otros países.

“El fracaso de algunos de nuestros más importantes socios comerciales al momento de abordar la importación de bienes fabricados mediante trabajos forzados es inaceptable. Esto crea una dinámica en la que los trabajadores estadounidenses se ven obligados a competir a nivel global en condiciones desiguales”, indicó el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en un comunicado.

Añadió que “cada uno de nuestros socios comerciales debe hacer más para garantizar que el comercio no fomente y arraigue los trabajos forzados a nivel mundial”.

Los nuevos aranceles no entrarían en vigor de inmediato. Están sujetos a revisión y comentarios públicos.

La investigación se llevó a cabo en virtud de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. La estrategia le permitiría al presidente Donald Trump eludir los límites arancelarios que le impuso la Corte Suprema.

El informe definió el trabajo forzado como “trabajo o servicio que se le exige a una persona bajo la amenaza de cualquier sanción por su incumplimiento y para el cual el trabajador no se ofrece voluntariamente”.

La Corte Suprema de Estados Unidos determinó en febrero pasado que Trump había excedido su autoridad al utilizar una ley diferente —la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) de 1977— para imponer aranceles generalizados a los socios comerciales de Estados Unidos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.