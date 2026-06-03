Exjefe de agencia de nutrición de Indonesia arrestado por acusaciones de corrupción

El recién destituido jefe de la Agencia Nacional de Nutrición de Indonesia fue arrestado el miércoles por cargos de corrupción relacionados con un programa de comidas gratuitas de varios miles de millones de dólares.

El programa cumplía una promesa de campaña del presidente Prabowo Subianto y buscaba combatir la desnutrición al alimentar a casi 90 millones de niños y mujeres embarazadas. Pero ha sido objeto de duras críticas debido a sus altos costos y a casos de intoxicación alimentaria entre escolares que comieron esas raciones.

Prabowo destituyó a Dadan Hindayana el martes y lo reemplazó por el subdirector de la agencia. Los investigadores registraron la sede de esa entidad a primera hora del miércoles.

Antes de que la Fiscalía General de Indonesia anunciara el arresto el miércoles, se pudo ver a Hindaya siendo conducido esposado, con un chaleco rojo de detenido y una camisa negra, y escoltado hacia una furgoneta penitenciaria verde.

Los fiscales también arrestaron a otros dos sospechosos: Sony Sonjaya, subjefe de la División de Provisión de Nutrición, y Lodewyk Pusung, subjefe de la División de Desarrollo Organizacional y Relaciones Institucionales. Ambos fueron destituidos el martes.

Syarief Sulaeman Nahdi, director de Investigaciones de la Fiscalía General, manifestó a los periodistas que, con base en el “examen ... y dos elementos de prueba suficientes”, los tres fueron señalados como sospechosos “en la investigación penal por corrupción relacionada con la gestión del programa de Comida Nutritiva Gratuita en la Agencia Nacional de Nutrición para el período 2025–2026”.

El programa de Comida Nutritiva Gratuita se implementa a través de fundaciones que operan en escuelas. Los investigadores alegan que estas fundaciones se utilizaron para facilitar actividades delictivas y que estaban vinculadas a funcionarios y empleados de la agencia. Pese a no cumplir los requisitos de elegibilidad para convertirse en socios del programa, presuntamente fueron aprobadas mediante la manipulación del sistema de verificación de socios de la agencia, con ayuda de los sospechosos, indicó Nahdi.

“Estas fundaciones reciben incentivos por valor de miles de millones de rupias cada día”, afirmó, y añadió que los investigadores aún están calculando el perjuicio a las arcas del Estado.

El ministro de la Secretaría de Estado, Prasetyo Hadi, expresó que los tres sospechosos fueron destituidos por no ajustarse al “procedimiento operativo estándar ... al implementar la gobernanza, incluido el mantenimiento de la calidad de los alimentos”.

Hadi subrayó el compromiso continuo del gobierno con el programa de comidas gratuitas. “Los servicios al público no deben verse interrumpidos de ninguna manera”, declaró a los periodistas el martes.

Se calcula que el programa de comidas cueste 28.000 millones de dólares hasta 2029.

Uno de los objetivos de Prabowo era combatir la desnutrición y ayudar a los agricultores comprando sus cosechas, pero los críticos habían cuestionado si el programa era asequible y logísticamente posible en un vasto archipiélago de más de 282 millones de habitantes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.