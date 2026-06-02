Mapa del tifón Jangmi: dónde impactará la poderosa tormenta en Japón que causó la cancelación de varios vuelos

Una tormenta tropical dejó 16 heridos y provocó cortes de electricidad en decenas de miles de hogares en el suroeste de Japón, lo que obligó a la evacuación de casi 400.000 residentes y a la cancelación de cientos de vuelos a medida que avanza hacia el continente.

La tormenta Jangmi, que anteriormente había sido un tifón, azotó la isla subtropical de Okinawa el lunes antes de desplazarse hacia el norte, en dirección a Kyushu, la isla principal más meridional de Japón.

La Agencia Meteorológica de Japón advirtió sobre el riesgo de oleaje fuerte, deslizamientos de tierra e inundaciones a medida que la tormenta continuaba su avance hacia el norte.

Alrededor de 17.000 hogares en Okinawa y más de 30.000 en la región suroccidental de Kagoshima se quedaron sin electricidad el martes por la mañana.

La tormenta se localizaba a unos 140 km al oeste-suroeste de la isla de Yakushima, en la prefectura de Kagoshima, alrededor del mediodía del martes, moviéndose hacia el noreste a 30 km/h con una presión central de 975 hectopascales, con vientos sostenidos de hasta 90 km/h y ráfagas de hasta 126 km/h.

open image in gallery El mapa muestra la trayectoria de la tormenta Jangmi ( Agencia Meteorológica de Japón )

Se instó a evacuar a toda la población de la ciudad de Miyazaki, en Kyushu, unas 390.000 personas. En Okinawa, los heridos fueron causados por objetos que impactaron contra los coches y fuertes vientos que derribaron a la gente, según informó la cadena pública NHK. Un árbol de 10 metros de altura fue derribado por los vientos de la tormenta.

El portavoz principal del gobierno japonés, Minoru Kihara, advirtió que el transporte público en Tokio y las ciudades cercanas podría sufrir interrupciones el miércoles a medida que se acerca la tormenta.

open image in gallery La Agencia Meteorológica de Japón emitió alertas por lluvias intensas e inundaciones (en rojo) para gran parte de las zonas costeras del sur y el centro de Japón. Más de la mitad del país sigue bajo alertas por lluvias y tormentas eléctricas (amarillo). ( Agencia Meteorológica de Japón )

“Para quienes viven en zonas que probablemente se vean afectadas por la tormenta, presten mucha atención a la información sobre evacuación que emitan sus municipios y tengan presente la importancia de evacuar con anticipación”, dijo el Sr. Kihara en una conferencia de prensa. “Manténganse alerta y tomen las medidas necesarias para proteger sus vidas”.

Las dos aerolíneas más grandes de Japón, All Nippon Airways y Japan Airlines, cancelaron un total de 600 vuelos programados entre el lunes y el miércoles. Se prevén más interrupciones en las rutas que conectan Kyushu y la isla de Shikoku.

open image in gallery Unos trabajadores intentan reparar las líneas eléctricas y los postes derribados por el tifón Jaigmi en Suao, una localidad costera del condado de Ilan, en el noreste de Taiwán ( AFP/Getty )

Los meteorólogos pronostican que las precipitaciones en las regiones afectadas podrían alcanzar entre 200 y 300 mm, y se espera que las regiones del oeste de Japón, como Shikoku y Kansai, reciban hasta 300 mm para el mediodía del miércoles, mientras que el centro de Japón, incluyendo Tokai y Kanto, podría registrar 200 mm.

Anteriormente, las autoridades advirtieron a los habitantes de las zonas afectadas que se prepararan para fuertes vientos, oleaje intenso, deslizamientos de tierra, inundaciones y desbordamientos de ríos.

open image in gallery Un árbol arrancado de raíz yace en el suelo tras haber sido derribado por el tifón Jaigmi en Luotung, una localidad del condado de Ilan, en el noreste de Taiwán ( AFP/Getty )

Según la agencia meteorológica, se esperaba que la tormenta se desplazara hacia el noreste a lo largo de la costa del Pacífico hasta el miércoles, tras lo cual el tifón podría debilitarse.

El gobierno estableció una oficina de enlace informativo en el centro de gestión de desastres del gabinete y coordinará con los gobiernos locales para compartir información sobre los servicios de evacuación y los pronósticos meteorológicos, dijo Kihara.

Traducción de Olivia Gorsin