Un artista de Hong Kong intenta conmemorar la represión de Tiananmen y es detenido con rapidez

Un artista de performance intentó exhibir un delgado hilo rojo el miércoles en el centro de Hong Kong para recordar a las víctimas de la represión de Beijing en la Plaza de Tiananmen de 1989, 37 años después del suceso. Pero la policía lo detuvo rápidamente, en un nuevo indicio de la reducción de la libertad de expresión en la ciudad.

Sanmu Chen intentó atar el hilo rojo a un poste de señalización vial en Causeway Bay, un concurrido distrito comercial, cerca de un parque que durante décadas acogió una vigilia anual con velas el 4 de junio para llorar a las víctimas de la represión que puso fin a las protestas lideradas por estudiantes en Beijing en 1989.

Hong Kong fue durante décadas el único lugar en China donde se realizaba una conmemoración pública a gran escala de la represión. Pero esas vigilias anuales, antes multitudinarias, fueron prohibidas en 2020 durante la pandemia de COVID-19, y los actos públicos para recordar las muertes en la plaza de Tiananmen se han vuelto cada vez más delicados en la ciudad en los últimos años.

Chen indicó que su hilo medía 6,4 metros, una aparente referencia a la fecha de la represión del 4 de junio.

Agentes de policía dieron el alto a Chen y registraron su bolsa antes de dejarlo en libertad. Al ser consultado por un reportero sobre su gesto con el hilo rojo tras su liberación, Chen explicó que pretendía expresar condolencias a quienes murieron.

“Es anormal cuando la gente te vigila cuando estás diciendo o haciendo algo”, manifestó a los reporteros.

Chen había sido detenido al menos dos veces el 3 de junio en años recientes. En 2024, la policía lo detuvo brevemente después de que pareciera escribir en el aire con la mano los caracteres chinos de “ocho nueve seis cuatro”, un conjunto de números que hace referencia a la fecha de la represión.

La policía también detuvo a Chen el mismo día en 2023 en la misma zona aproximadamente, donde coreó: “Hongkoneses, no tengan miedo. No olviden que mañana es 4 de junio”.

Cuando cayó la noche, otra artista, Chan Mei-tung, se colocó ante unos grandes almacenes cercanos sosteniendo un globo con forma de signo de interrogación. Agentes de policía también la detuvieron rápidamente y la escoltaron de regreso a la estación del metro.

Durante el mandato del entonces líder Deng Xiaoping, el ejército chino fue enviado a la plaza de Tiananmen en Beijing para poner fin a semanas de protestas lideradas por estudiantes la noche del 3 al 4 de junio de 1989. Los soldados dispararon munición real y cientos y posiblemente miles de personas murieron, incluidas decenas de soldados.

Las vigilias anuales en el parque Victoria de Hong Kong solían atraer a decenas de miles de personas cada año hasta que el evento fue prohibido en 2020 durante el primer año de la pandemia de coronavirus.

Ese fue el mismo año en que Beijing impuso una ley de seguridad nacional en la ciudad tras las masivas protestas antigubernamentales de 2019. Desde entonces, las autoridades han silenciado cada vez más la disidencia. Muchos activistas destacados fueron arrestados y algunos medios de comunicación de tono crítico cerraron. Decenas de grupos de la sociedad civil se disolvieron, incluido el que organizaba las vigilias.

Tres exorganizadores de la vigilia fueron acusados en 2021 de incitar a la subversión en virtud de la ley de seguridad nacional. Dos de los exorganizadores fueron a juicio y esperan un veredicto, posiblemente en julio. Si son declarados culpables, enfrentan una pena máxima de 10 años de prisión. Su coacusado se declaró culpable, lo que por lo general puede traducirse en una reducción de la condena.

Los gobiernos de Hong Kong y de Beijing afirmaron que la ley de seguridad es crucial para la estabilidad de la ciudad. Las autoridades de Hong Kong señalaron que la ley estipula claramente que los derechos humanos deben ser respetados y protegidos al salvaguardar la seguridad nacional.

Después de que se levantaron las restricciones por COVID-19, el antiguo lugar de la vigilia fue ocupado en su lugar por un carnaval organizado por grupos proChina. Algunas personas que intentaron conmemorar el suceso cerca del lugar el 4 de junio, aniversario de la represión, fueron detenidas.

El carnaval de cinco días comenzó el miércoles. Las tenues referencias a la fecha en Hong Kong subrayaron el deterioro de las libertades civiles prometidas por Beijing cuando la excolonia británica volvió al dominio chino en 1997.

A medida que los homenajes públicos se desvanecían en Hong Kong, comunidades en el extranjero tomaban la posta para mantener vivos los recuerdos al organizar vigilias y concentraciones en lugares como Londres y Canadá.

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La periodista de video de The Associated Press Alice Fung contribuyó al reportaje.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.