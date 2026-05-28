Realizan funeral de 10 personas muertas en ataques de Isarel en Gaza

Decenas de palestinos en Ciudad de Gaza se reunieron el jueves para las oraciones fúnebres por 10 personas que murieron anoche en ataques israelíes, entre ellas cinco niños, un anciano y un miliciano de Hamás.

Más de 20 personas resultaron heridas en los ataques, según el Hospital Shifa. Un video del lugar mostró llamas saliendo por una ventana de un piso superior de un edificio, mientras transeúntes se apresuraban a trasladar a los heridos, incluidos niños, hacia ambulancias.

Mohammed Shawish, que resultó herido y perdió a su esposa en los ataques, rompió en llanto mientras sostenía su cuerpo en la morgue del hospital, y expresó: “Me casé con mi esposa por amor. Por el amor de Dios, la elegí por amor”.

Los ataques ocurrieron el primer día del Eid al-Adha, o la “Fiesta del Sacrificio”, una festividad islámica celebrada por millones de musulmanes en todo el mundo. El ejército israelí informó el miércoles por la noche que lanzó ataques en el norte de la Franja de Gaza contra dos milicianos de Hamás.

Entre los fallecidos estaba el combatiente de Hamás Imad Isleim. El jueves, los dolientes llevaron su cuerpo envuelto en un sudario blanco con una bandera de Hamás colocada encima. Su muerte fue un impacto para la familia, aunque sabían que podía ocurrir en cualquier momento, comentó su primo Nidal Isleim.

Los ataques se produjeron mientras el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el jueves que Israel ampliará su control en Gaza.

El jueves en una conferencia en Jordania, Netanyahu señaló que “ahora mismo estamos estrechando el cerco sobre Hamás. Ahora estamos en el 60% del territorio de la Franja de Gaza. ¿Saben? Estábamos en el 50%, pasamos al 60%”.

Indicó que el siguiente paso es llegar al 70% de control y “estrechar el cerco” israelí sobre Hamás “desde todas las direcciones”.

“Nos ocuparemos de los remanentes. Pero lo más importante es seguir aprovechando nuestro poder, incrementarlo”, señaló el premier israelí.

La conferencia formó parte de un debate más amplio sobre la guerra, Irán, Hezbollah, Gaza y la estrategia regional.

Netanyahu añadió que “aún queda más trabajo. Lo que está ocurriendo ahora mismo es verdaderamente un cambio global. No hay duda de eso”.

A principios de esta semana, un ataque israelí mató a Mohammed Odeh, el recién nombrado líder del ala militar de Hamás, las Brigadas Qassam, menos de dos semanas después de que falleció su predecesor.

En toda la Franja de Gaza, 16 personas murieron y otras 39 resultaron heridas en las últimas 48 horas, informó el jueves el Ministerio de Salud local. El ministerio forma parte del gobierno de Gaza dirigido por Hamás, pero está integrado por profesionales médicos que mantienen y publican registros detallados que la comunidad internacional considera, por lo general, fiables.

Desde que entró en vigor un frágil alto el fuego en octubre, 922 personas han muerto en Gaza y otras 2.786 han resultado heridas, según el ministerio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.