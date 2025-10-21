¿Quién es Sanae Takaichi, la primera líder femenina y estrella ultraconservadora de Japón?

Sanae Takaichi, una estrella de la política ultraconservadora japonesa y una de las pocas mujeres que ha ascendido en su jerarquía dominada por hombres, es la primera mujer en ser elegida primera ministra del país.

Takaichi, de 64 años, es también la primera mujer en liderar el Partido Liberal Democrático (PLD), que ha dominado la política japonesa de posguerra casi sin interrupciones.

Admira a la ex primera ministra británica Margaret Thatcher y es defensora de la visión conservadora para Japón del ex primer ministro Shinzo Abe. Conocida por su postura firme frente a China, es una visitante habitual del Santuario Yasukuni, considerado por China, las dos Coreas y otras víctimas asiáticas de la agresión japonesa durante la Segunda Guerra Mundial como un lugar que glorifica el pasado bélico del país.

Como líder de un país que ocupa un lugar bajo en los rankings internacionales de igualdad de género, Takaichi mencionó pocas veces el tema durante la campaña. Sin embargo, comentó tras ganar la presidencia del partido gobernante: “Ahora que el PLD tiene su primera presidenta, el panorama cambiará un poco.”

Elegida por primera vez para el Parlamento desde su ciudad natal de Nara en 1993, ha ocupado puestos clave en el partido y el gobierno, entre ellos, ministra de seguridad económica, asuntos internos e igualdad de género, aunque su experiencia diplomática es limitada.

Ha abogado por un ejército más fuerte, un mayor gasto fiscal para el crecimiento, la promoción de la fusión nuclear, la ciberseguridad y políticas más estrictas sobre inmigración.

Takaichi es conocida por ser una trabajadora incansable

Cuando era estudiante, Takaichi fue baterista en una banda de heavy metal y conducía una motocicleta.

Afirma ser una adicta al trabajo que prefiere trabajar en casa que salir y socializar. Pero después de dos intentos fallidos de liderar el PLD, dice que ha hecho esfuerzos para establecer más vínculos con sus colegas.

Pidió a todos los legisladores del partido que “trabajen duro como un caballo”.

“Abandonaré la palabra ‘equilibrio entre trabajo y vida’. Trabajaré, trabajaré, trabajaré y trabajaré”, dijo en comentarios que provocaron fuertes, aunque mixtas, reacciones en línea.

Luchando por el reconocimiento en un partido dominado por hombres

A menudo, las legisladoras del PLD han sido pasadas por alto para puestos ministeriales, o han sido apartadas si hablaban sobre diversidad e igualdad de género. Las mujeres ocupan solo alrededor del 15% de los escaños en la cámara baja de Japón, la más poderosa de los dos organismos parlamentarios. Solo dos de los 47 gobernadores prefecturales de Japón son mujeres.

En el pasado, Takaichi ha evitado hablar sobre temas de género, manteniendo posturas anticuadas favorecidas por los pesos pesados masculinos del partido.

Había prometido aumentar sustancialmente el número de mujeres en su gobierno, pero el lunes nombró solo a dos como ministras y a una tercera como una de sus tres asistentes especiales.

Apoya la sucesión exclusivamente masculina de la familia imperial y se opone al matrimonio entre personas del mismo sexo y a enmendar la ley del siglo XIX que exige que las parejas casadas tengan el mismo apellido.

“Las políticas de la señora Takaichi son extremadamente beligerantes, y dudo que tenga en cuenta políticas para reconocer la diversidad”, dijo Chiyako Sato, comentarista política y escritora de alto nivel del periódico Mainichi.

Aparentemente debido a sus opiniones sobre género y diversidad, en las encuestas de los medios, el apoyo a Takaichi entre las mujeres es menor que entre los hombres, dijo Sato.

Aun así, muchas personas ven como un progreso su ruptura del techo de cristal en la política.

Takayuki Eguchi, un residente de Tokio de 62 años, dijo que había dudado de que una mujer llegara a ser primera ministra y afirmó que su elección creó esperanza y expectativa dadas las dificultades que aún enfrentan las mujeres en Japón.

“Realmente espero que ocupe su puesto por mucho tiempo, y que el estancamiento político que hemos estado viendo finalmente comience a moverse, y que las cosas mejoren en Japón y a los ojos del mundo”, dijo Eguchi.

Las opiniones de extrema derecha de la primera ministra sobre la historia y la seguridad

Se espera que Takaichi oriente al gobierno hacia la derecha, especialmente después de formar una alianza con el derechista Partido de Innovación de Japón, o Ishin no Kai. El socio anterior, el moderado partido Komeito respaldado por budistas, dejó la coalición en protesta por las opiniones ultraconservadoras de Takaichi.

La salida de Komeito también podría envalentonar aún más a la figura influyente con más poder en el PLD, Taro Aso, cuya autoridad contribuyó en gran medida a la victoria de Takaichi en la contienda presidencial del partido. El derechista Aso una vez calificó de “cáncer” a los líderes del partido de menor nivel cuando se resistieron a algunos planes de aumento de defensa en la estrategia de seguridad nacional de 2022.

La nueva primera ministra se ha resistido a reconocer la agresión y las atrocidades cometidas por Japón en tiempos de guerra y negó que se usara coerción contra los trabajadores y mujeres coreanas mantenidas como esclavas sexuales para las tropas japonesas. Fue parte de una campaña para eliminar referencias a la esclavitud sexual en tiempos de guerra de los libros de texto escolares.

Sus opiniones revisionistas pueden complicar los lazos con Beijing y Seúl, dicen los analistas. La semana pasada, aparentemente para evitar tensiones, Takaichi envió un ornamento religioso para marcar el festival de otoño de Yasukuni en lugar de visitar el santuario en persona. Dijo que planea mantener relaciones estables con China y fortalecer aún más la asociación de seguridad con Corea del Sur.

