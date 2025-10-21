Hong Kong reabrirá de forma parcial la pista en la que se accidentó un avión de mercancías

Hong Kong se preparaba el martes para reabrir la pista donde un avión de mercancías se estrelló y cayó al mar el día anterior, pero dijo que no se emplearía de forma regular hasta que los restos del accidente fueran completamente retirados del agua.

El Boeing 747 operado por ACT Airlines, con sede en Turquía, que llegaba desde Dubái, se deslizó hacia la izquierda después de aterrizar en las primeras horas del lunes y chocó con un auto patrulla, lo que hizo que tanto el avión como el auto se hundieran en el mar. Dos trabajadores en el auto murieron. Los cuatro miembros de la tripulación en el avión no sufrieron lesiones aparentes.

Las reparaciones de la pista y la valla dañada se han completado, dijo Steven Yiu, director ejecutivo de operaciones aeroportuarias de la autoridad del aeropuerto, a Radio Televisión Hong Kong. Añadió que los investigadores habían recogido pruebas iniciales en el lugar.

La grabadora de voz de la cabina del avión y la grabadora de datos de vuelo aún no han sido recuperadas, dijo Yiu. El avión operaba arrendado por Emirates, una aerolínea de larga distancia con sede en Dubái.

La pista se pondría en estado de espera desde el mediodía, lo que significa que puede ser utilizada para aterrizajes pero no se incluirá en la planificación regular de vuelos. Yiu dijo que permanecería en espera hasta que los restos fueran completamente retirados del mar.

Las autoridades de Hong Kong estaban en contacto con empresas de remolcadores para la limpieza, pero no podían comenzar los trabajos mientras la tormenta tropical Fengshen aún afectaba a la ciudad, dijo. Dependiendo del clima, la retirada de los restos y otros trabajos podrían completarse en una semana, dijo Yiu.

Los investigadores continuaban trabajando para determinar la causa del accidente. Yiu dijo que tanto el clima como las condiciones de la pista cumplían con los estándares durante el incidente, mientras que los factores mecánicos y humanos aún estaban por investigarse.

La secretaria de Transporte y Logística, Mable Chan, dijo que su oficina esperaba que la autoridad de investigación de accidentes aéreos publicara un informe inicial de la investigación dentro de un mes, publicó la oficina en Facebook.

El accidente del lunes era el segundo incidente fatal para ACT Airlines. En 2017, un Boeing 747 operado por ACT Airlines bajo el nombre de MyCargo se estrelló mientras se preparaba para aterrizar en medio de la niebla en Bishkek, la capital de Kirguistán, matando a los cuatro miembros de la tripulación a bordo y a 35 personas en tierra. ACT Airlines volaba esa ruta desde Hong Kong en nombre de Turkish Airlines.

Un informe posterior sobre el accidente por parte de las autoridades kirguisas culpó a la tripulación de vuelo por juzgar mal la posición del avión al aterrizar en mal tiempo. La tripulación estaba cansada y tuvo una discusión acalorada con el control de tráfico aéreo antes del accidente, según el informe.

