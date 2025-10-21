El parlamento de Japón elige a Sanae Takaichi como la primera mujer primera ministra del país

El parlamento de Japón eligió a la ultraconservadora Sanae Takaichi como la primera mujer primera ministra del país el martes, un día después de que su partido en apuros lograra un acuerdo de coalición con un nuevo socio que se espera que lleve a su bloque gobernante más hacia la derecha.

Takaichi reemplaza a Shigeru Ishiba, poniendo fin a un vacío político de tres meses y a las disputas desde la desastrosa derrota electoral del Partido Liberal Democrático en julio.

Ishiba, quien duró solo un año como primer ministro, renunció junto con su gabinete más temprano en el día, allanando el camino para su sucesora.

La alianza improvisada del PLD con el derechista Partido de la Innovación de Japón, o Ishin no Kai, con sede en Osaka, aseguró su cargo de primera ministra antes las divisiones de la oposición. La alianza no probada de Takaichi aún carece de una mayoría en ambas cámaras del parlamento y necesitará cortejar a otros grupos de oposición para aprobar cualquier legislación, un riesgo que podría hacer que su gobierno sea inestable y de corta duración.

"La estabilidad política es esencial en este momento", afirmó Takaichi en la ceremonia de firma del lunes con el líder del JIP y gobernador de Osaka, Hirofumi Yoshimura. "Sin estabilidad, no podemos impulsar medidas para una diplomacia o economía fuerte".

Los dos partidos firmaron un acuerdo de coalición sobre políticas que subrayan las opiniones belicistas y nacionalistas de Takaichi.

Su acuerdo de último minuto se produjo después de que los Liberal Democráticos perdieran a su socio de larga data, el Komeito, respaldado por budistas y que tiene una postura más moderada y centrista. La ruptura amenazó con un cambio de poder para el PLD, que ha gobernado Japón casi ininterrumpidamente durante décadas.

Más tarde en el día, Takaichi, de 64 años, presentará un gabinete con varios aliados del más poderoso socio decisivo del PLD, Taro Aso, y otros que la apoyaron en la votación de liderazgo del partido.

El JIP no ocupará cargos ministeriales en el gabinete de Takaichi hasta que su partido esté seguro de su asociación con el PLD, dijo Yoshimura.

Takaichi trabaja contrarreloj: enfrenta un importante discurso sobre política a finales de esta semana, conversaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y cumbres regionales. Necesita abordar rápidamente el aumento de precios y compilar medidas para impulsar la economía a finales de diciembre para abordar la frustración pública.

Aunque es la primera mujer en servir como primera ministra de Japón, no tiene prisa por promover la igualdad de género o la diversidad.

Takaichi está entre los políticos japoneses que han bloqueado medidas para el avance de las mujeres. Takaichi apoya la sucesión exclusivamente masculina de la familia imperial y se opone al matrimonio entre personas del mismo sexo y a permitir apellidos separados para las parejas casadas.

Protegida del asesinado ex primer ministro Shinzo Abe, se espera que Takaichi emule sus políticas, incluyendo un ejército y economía más fuertes, así como la revisión de la constitución pacifista de Japón. Con un control potencialmente débil del poder, se desconoce cuánto podrá lograr Takaichi.

Cuando Komeito dejó la coalición gobernante, citó la respuesta laxa del PLD a los escándalos de fondos ilícitos que llevaron a sus derrotas electorales consecutivas.

El partido centrista también expresó su preocupación por la visión revisionista de Takaichi sobre el pasado bélico de Japón y sus oraciones regulares en el santuario Yasukuni a pesar de las protestas de Beijing y Seúl que ven las visitas como una falta de remordimiento por la agresión japonesa, así como sus recientes comentarios xenófobos.

Takaichi ha moderado su retórica belicista. El viernes, envió un adorno religioso al templo en lugar de ir a Yasukuni.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.