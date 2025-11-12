Programa ayuda a soldados israelíes a superar el trauma de la guerra

El exsoldado israelí siente la piel fría de las serpientes envuelta firmemente alrededor de sus antebrazos, y por un momento puede respirar.

Han pasado casi 18 meses desde que dejó el ejército tras luchar en la guerra de Gaza, y los recuerdos traumáticos y ataques de pánico no han cesado. Fue herido en un ataque con misiles de Hamás en su base militar, y expresó que dos de sus amigos, también soldados de unos 20 años, se suicidaron. Esta granja en el centro de Israel dedicada a ayudar a los soldados ha sido un salvavidas, manifestó.

"No importa si pasa un avión o si pasa un dron o si alguien está gritando... Porque estoy aquí con la serpiente ahora mismo", declaró el sargento mayor de 27 años, quien describió la experiencia como una forma de anclarse. Al igual que otros soldados que hablaron con The Associated Press, insistió en el anonimato para discutir asuntos privados de salud mental.

La guerra más larga de Israel está dejando un rastro de soldados traumatizados, con un número creciente que sufre enfermedades de salud mental después de dos años de guerra con Hamás. Los informes de trastorno de estrés postraumático, depresión y otros problemas de salud mental están aumentando entre los soldados, al igual que los suicidios.

El Ministerio de Defensa de Israel dice que ha documentado casi 11.000 soldados que sufren de "trastornos de salud mental" desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra en Gaza. Eso representa más de un tercio del total de los 31.000 soldados con tales lesiones en todos los conflictos de Israel desde su fundación hace casi 80 años. El ministerio define las lesiones de salud mental como TEPT, ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental.

Los suicidios también han aumentado. En la década anterior a la guerra, el número de soldados que se quitaban la vida en el ejército promediaba 13 por año. Desde la guerra, el número ha aumentado, con 21 soldados que murieron por suicidio el año pasado, según el ejército. Las cifras, que incluyen a las tropas en servicio activo y de reserva, no incluyen a los soldados que se quitaron la vida después de dejar el ejército.

Un informe publicado por el parlamento de Israel el mes pasado dice que otros 279 soldados intentaron quitarse la vida desde enero de 2024 hasta julio de 2025, pero sobrevivieron.

"Ahora hay una comprensión genuina de que las lesiones psicológicas tienen consecuencias profundas y que el tratamiento es tanto necesario como práctico", indicó Limor Luria, subdirectora general y jefa del Departamento de Rehabilitación del Ministerio de Defensa.

"Estamos viendo una diferencia generacional", dijo. "Mientras que muchos veteranos heridos de guerras anteriores nunca buscaron ayuda, los heridos de hoy están respondiendo de manera muy diferente".

El ejército está luchando para abordar la crisis, movilizando a cientos de profesionales de salud mental. Ha enviado expertos al frente para ayudar a los soldados durante el combate, ha establecido una línea directa y ha proporcionado sesiones de terapia grupal a los combatientes una vez que han dejado el servicio. Sin embargo, los expertos advierten que Israel aún no está equipado para lidiar con la magnitud, una brecha que el departamento de rehabilitación reconoció, diciendo que impacta a todo el sistema de salud nacional.

La duración e intensidad de esta guerra en múltiples frentes, con decenas de miles de efectivos en servicio activo y de reserva llamadas para despliegues repetidos, no han permitido que los soldados sanen adecuadamente, lo que podría tener consecuencias a largo plazo para el país, señaló Tuly Flint, especialista en terapia de trauma que ha asesorado a cientos de soldados israelíes.

"Esas víctimas de guerra, si no son tratadas, pierden el potencial de desarrollo personal y social posible para ellas y pueden convertirse en una carga para sí mismas, sus familias y la sociedad", dijo.

Media docena de soldados que hablaron con la AP, así como psicólogos que han tratado a combatientes, dijeron que carecían de propósito, tenían dificultad para concentrarse o tener relaciones, y a medida que la guerra se prolongaba, se instalaba un sentimiento de desesperanza.

Flint sostuvo que algunos también sufrían lo que él llamó "lesión moral".

"Los soldados regresan preguntándose quiénes son después de lo que han visto y hecho, qué tipo de personas son", dijo.

Animales de rescate ayudan a los soldados a sanar

El exsoldado de 27 años, que trabajó como técnico de radio durante unos seis meses al inicio de la guerra, relató que llegó a la granja a principios de este año porque se sentía perdido.

Un misil golpeó su base en la frontera con Gaza, hiriendo gravemente su espalda. Después de eso, estaba ansioso, desencadenado por el ruido, constantemente en tensión.

"Todo se volvió más fuerte, como mis agresiones, mis gritos, mis sentimientos, todo simplemente subió", aseguró, como si "alguien hubiera roto el volumen".

Está recibiendo terapia del ejército, pero la granja le ha permitido sanar de una manera diferente, rodeado de otros con experiencias similares y permitiéndole calmar su mente al enfocarse en los animales, dijo.

Ubicada en el kibutz Sdot Yam, la granja Back2Life es una de varias organizaciones de base que intervienen para apoyar al creciente número de soldados que necesitan ayuda. Fue cofundada por Assi Nave y dedicada a su amigo de una unidad militar de élite, Amir (Dani) Yardenai, quien sufrió de TEPT severo durante años después de luchar en Gaza en 2014, y murió por suicidio el año pasado.

"La pérdida de Dani me dejó con la sensación de que él no será el último", aseveró Nave.

La granja se ha convertido en un oasis para docenas de veteranos que han participado en sus sesiones, que además de consejería tradicional incluyen terapia con perros y otros animales, con el fondo de pájaros cantando y gallinas cacareando. Los exsoldados trabajan con animales de rescate, cada uno ayudando al otro a sanar.

El psicólogo Guy Fluman, que trabaja con exsoldados y es uno de los expertos en salud mental que asesoran a la granja sobre enfoques terapéuticos, afirmó que un gran desafío que enfrentan los veteranos es readaptarse a la vida civil y estar con animales es una forma de anclarse.

"Necesitas ayudarles a resolver sus recuerdos, poder vivir en paz con lo que ha sucedido... y por otro lado, reconectarlos con la vida", expresó.

El estigma persiste

Un hombre de 31 años desplegado en Gaza y Cisjordania durante un año dijo que al regresar a casa todo era una lucha: su relación terminó y tuvo dificultad para conectarse con familiares y amigos.

"Sentía que estaba de vuelta allí", apuntó. "Mi cuerpo está aquí, pero mi mente no".

Fue uno de varios veteranos que dijeron a la AP que sufrió de enfermedad mental durante años, desencadenada por luchar en guerras anteriores de Israel, sin embargo, esta fue la primera vez que se sintió cómodo buscando apoyo.

"El estigma alrededor de la salud mental persiste" entre los soldados, reconoció Luria, la directora del programa de rehabilitación. "Combatir este estigma es una prioridad principal".

"Lo estamos abordando en múltiples frentes", incluyendo campañas públicas y divulgación en los medios, dijo, así como programas diseñados para involucrar a los veteranos más jóvenes, como granjas de rehabilitación y deportes de aventura.

Un reservista de 32 años que fue asignado para recoger cuerpos en el sur de Israel después del ataque de Hamás del 7 de octubre en el que unas 1.200 personas fueron asesinadas y 251 fueron tomadas como rehenes, destacó que sus recuerdos traumáticos no eran tanto por la vista de los cadáveres sino con el olor.

"Comencé a oler cuerpos muertos... todo el tiempo", dijo. Sentía trauma al cambiar el pañal de su hijo.

Siendo él mismo terapeuta, reconoció los signos y buscó ayuda para el TEPT. Luego comenzó a trabajar con otros para ayudar con la creciente necesidad del ejército.

Manifestó que la mejor manera para que los soldados expresen sus sentimientos es que sus comandantes les hagan saber que está bien pedir ayuda.

"Cuando el comandante te dice que puedes obtener ayuda", dijo, "funciona mejor y tienes menos estigma".

Natalie Melzer en Tel Aviv, Israel, contribuyó.

