Al menos 42 migrantes habrían muerto en naufragio frente a Libia

Se presume que al menos 42 personas murieron después de que un barco que transportaba migrantes se volcó frente a la costa de Libia la semana pasada, informó el miércoles la agencia de migración de la ONU.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó que se han localizado siete sobrevivientes después de que el motor de la embarcación falló en medio de altas olas la madrugada del 3 de noviembre, varias horas después de que zarpó de Zuwara, una ciudad costera en el noroeste de Libia.

Los sobrevivientes estuvieron varados seis días y fueron encontrados después de que las autoridades libias llevaron a cabo una misión de rescate cerca del Campo Petrolero al-Buri el sábado.

Se informó que el bote de goma transportaba a 47 hombres y dos mujeres. Entre los desaparecidos se encuentran 29 sudaneses, ocho somalíes, tres cameruneses y dos personas de Nigeria.

La OIM dijo que proporcionó atención médica urgente, agua y comida a los sobrevivientes, quienes han sido llevados a Trípoli, donde se dice que están en condición estable después de sufrir quemaduras solares e irritación de la piel por el agua de mar.

Libia es un punto de tránsito importante para las personas que huyen de la guerra y la pobreza en África y Oriente Medio. El país se sumió en caos tras un levantamiento respaldado por la OTAN que terminó con el derrocamiento y posterior deceso del dictador Moammar Gadhafi en 2011.

El mes pasado, un barco de madera con migrantes que partió de al-Zawiya en el noroeste de Libia se volcó debido a las altas olas, y fallecieron 18 personas, según la OIM. Otras 64 personas de Sudán, Bangladesh y Pakistán sobrevivieron.

El naufragio de la semana pasada se suma al creciente número de muertes en el centro del Mediterráneo, donde más de 1.000 personas han muerto desde principios de 2025, incluidas más de 500 perdidas en costas libias, según el Proyecto de Migrantes Desaparecidos de la OIM.

