Pakistán declara “guerra abierta” a los talibanes tras bombardear ciudades en Afganistán

Pakistán ha declarado una “guerra abierta” contra los talibanes tras bombardear el viernes las principales ciudades de Afganistán, incluida su capital, Kabul, en una ofensiva que marca una grave escalada después de meses de enfrentamientos y pone en riesgo el frágil alto el fuego mediado por Qatar y negociado el año pasado. Ambas partes, no obstante, sostienen que sus acciones responden a provocaciones del otro lado.

En ese contexto, el ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Muhammad Asif, afirmó que su paciencia se agotó y que ahora se trata de “una guerra abierta entre nosotros y ustedes [Afganistán]”.

El jueves por la noche, los talibanes lanzaron una ofensiva a gran escala contra puestos militares pakistaníes a lo largo de la frontera compartida, que se extiende por 2.600 kilómetros, en una escalada que se produjo después de que el grupo advirtiera que tomaría represalias por un ataque pakistaní ocurrido el domingo y en el que murieron 13 civiles.

En un comunicado, Zabihullah Mujahid, vocero del gobierno talibán, sostuvo que la operación fue una “respuesta” a repetidas provocaciones y violaciones por parte de círculos militares pakistaníes, versión que Pakistán rechazó al calificar las acciones de “no provocadas” y anunciar una “respuesta inmediata y efectiva”. Los ataques alcanzaron grandes ciudades como Kabul y Kandahar, además de la provincia de Paktia.

En el oeste de Kabul, columnas de humo negro se elevaron sobre el barrio residencial de Darulaman y un intenso incendio consumió parte de un depósito, según videos verificados por Reuters.

Los enfrentamientos dejaron numerosas bajas: el portavoz militar pakistaní, Ahmed Sharif Chaudhry, informó que murieron 274 funcionarios talibanes afganos y que más de 200 resultaron heridos, además de 12 soldados pakistaníes fallecidos.

Según informes, al menos 22 objetivos militares afganos fueron destruidos.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Afganistán afirmó que más de 55 soldados pakistaníes murieron y que varios fueron “capturados con vida”, además de señalar que ocho soldados afganos fallecieron y otros 11 resultaron heridos. Asimismo, aseguró que 19 puestos militares pakistaníes fueron atacados.

Mientras tanto, aliados de ambos países expresaron preocupación por la escalada y pidieron que las diferencias se resuelvan por la vía diplomática.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia instó a Pakistán y Afganistán a detener el conflicto de inmediato y retomar las negociaciones. Según diplomáticos y reportes de prensa, funcionarios de Rusia, Turquía, China y Arabia Saudita intentan mediar, mientras que el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, anunció que Teherán también está dispuesto a asumir ese papel.

En la misma línea, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, reclamó un “diálogo político urgente” entre Afganistán y Pakistán.

Por su parte, Afganistán señaló el viernes que espera resolver el conflicto a través del diálogo, según declaró su portavoz, el señor Mujahid.

Sin embargo, el Ejército de Pakistán aseguró que mantiene su operación por orden del primer ministro Shehbaz Sharif.

Desde hace años, Islamabad acusa a Kabul de dar refugio a militantes del Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), conocidos como los “talibanes pakistaníes”, una versión que los talibanes rechazan.

El grupo ha estado implicado en varios atentados en Pakistán, que en 2025 registró su año más letal en una década en número de muertes en combate, en el marco de operaciones antiterroristas.

Además, ambos países comparten una amplia población pastún, un factor que añade complejidad al conflicto.

La inestabilidad se produce en un momento delicado para la región, ante la posibilidad de una guerra entre Estados Unidos e Irán, después de que buques de guerra y cazas estadounidenses se aproximaran en las últimas semanas a la República Islámica.

A ello se suma la crisis que atraviesa Afganistán, con niveles extremos de pobreza, desempleo y hambre desde el colapso de la ayuda internacional tras el regreso de los talibanes al poder en 2021, luego de la retirada de las fuerzas estadounidenses y tras dos décadas de insurgencia contra el gobierno respaldado por Washington.

Traducción de Leticia Zampedri