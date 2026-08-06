Mueren 2 soldados en Líbano, primeros fallecimientos israelíes desde la tregua de junio

Dos soldados israelíes murieron el jueves en combate en el sur de Líbano, informaron las fuerzas armadas de Israel, los primeros fallecimientos israelíes desde la implementación en junio de una frágil tregua entre Israel y el grupo político-paramilitar libanés Hezbollah, respaldado por Irán.

Otros cuatro soldados resultaron heridos, indicaron las fuerzas armadas. Las muertes habían sido reportadas por medios israelíes un día antes.

El ejército israelí lanzó ataques el miércoles en el sur de Líbano en respuesta a lo que dijo fue una violación del alto el fuego por parte de Hezbollah, y emitió un llamado para que los residentes de la aldea de Mansouri huyeran, la primera advertencia de este tipo que Israel emite en Líbano en semanas.

Hezbollah no hizo declaraciones de momento.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.