El cuerpo de Nirmal Purja fue trasladado desde el Broad Peak de Pakistán hasta el campamento base

Los equipos de búsqueda, apoyados por helicópteros militares, recuperaron el miércoles los cuerpos del renombrado alpinista británico-nepalí Nirmal Purja y de otros tres alpinsitas desaparecidos, tras una operación “excepcionalmente difícil y técnicamente exigente”.

Esto eleva a siete la cantidad de cuerpos recuperados en Broad Peak, casi una semana después de que una avalancha arrasara con una expedición internacional de 10 miembros, según informaron las autoridades el miércoles.

Los equipos de búsqueda recuperaron otros tres cuerpos el 1 de agosto. Los cuerpos serán trasladados a un hospital militar en Skardu cuando las condiciones climáticas lo permitan, según informaron las autoridades locales.

En un comunicado emitido el miércoles, el Club Alpino de Pakistán anunció que “los cuerpos de Nirmal Purja, (el alpinista chino) Zhong Wang, Nima Sherpa y Kilu Sherpa fueron recuperados con éxito y ya llegaron sanos y salvos al campamento base”.

Un equipo de rescate formado por rescatistas nepalíes y pakistaníes, liderado por el alpinista Mingma G, partió del campamento base el miércoles por la mañana y alcanzó una altitud superior a los 5.000 metros, donde permanecían atrapados los cuerpos de Purja, Nima Sherpa y Wang Zhong.

El general de división Irfan Arshad, presidente del club de montañismo alpino, declaró: “Extiendo mi sincera gratitud al dedicado equipo de rescate en tierra, liderado por Mingma G y apoyado por Sirbaz Khan, Abid Baig, Sherbaz, junto con Dipen Gurung y Pemba Chhewang Sherpa, cuyo coraje, profesionalismo y compromiso desinteresado hicieron posible este rescate en condiciones extremadamente difíciles”.

Dawa Chhinzum Sherpa, hija de Kili Pemba Sherpa, quien falleció en una avalancha mientras coronaba el Broad Peak en Pakistán, enciende una vela durante una vigilia en homenaje a los alpinistas, entre ellos el célebre alpinista británico-nepalí Nirmal Purja, también conocido como Nimsdai, en Katmandú, Nepal, el 4 de agosto de 2026 ( Reuters )

Sin embargo, el Club Alpino comunicó que tres alpinistas siguen desaparecidos.

Anteriormente, se informó que el cuerpo del alpinista nepalí Nawang Thindhu Sherpa permanecía atrapado en una zona peligrosa por encima de los 6.000 metros.

“Seguimos comprometidos a apoyar todos los intentos posibles para localizarlos y recuperarlos, siempre que las condiciones lo permitan, para que ellos también puedan regresar a casa con sus seres queridos”, dijo la ACP.

“Los alpinistas recuperados comenzarán ahora su viaje final de regreso a casa con sus familias”.

Diez alpinistas de cinco países murieron cuando una avalancha masiva arrasó Broad Peak en la región de Gilgit-Baltistán, en Pakistán, el 30 de julio.

El grupo, del que formaba parte Purja, estaba intentando alcanzar la cima de la duodécima montaña más alta del mundo cuando se produjo la avalancha entre los campamentos II y III.

Entre las víctimas se encontraban guías sherpas de élite, alpinistas experimentados de alta montaña y clientes procedentes de Nepal, Omán, China, Pakistán y Estados Unidos que perseguían desde hacía tiempo sus ambiciones de alpinismo.

El ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, expresó sus condolencias a las familias de los fallecidos, manifestó su profunda tristeza por la tragedia y reiteró el compromiso de Pakistán con la operación en curso, en coordinación con las embajadas de Nepal, Omán, Gran Bretaña y Estados Unidos.

Los accidentes de montaña son frecuentes en el norte de Pakistán debido a las avalanchas, la caída de hielo y rocas, la altitud extrema y los cambios climáticos repentinos.

Un alpinista chino murió el año pasado tras ser golpeado por la caída de rocas mientras descendía del K2, la segunda montaña más alta del mundo.

Traducción de Olivia Gorsin