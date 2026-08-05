Equipos recuperan el cuerpo del célebre alpinista Purja y otros tres en un pico de Pakistán

Equipos de búsqueda respaldados por helicópteros militares recuperaron los cuerpos del reconocido montañista británico-nepalí Nirmal Purja y de otros tres escaladores desaparecidos, lo que elevó a siete el número de cadáveres rescatados del Broad Peak casi una semana después de que una avalancha arroyase a una expedición internacional de 10 personas, dijeron las autoridades el miércoles.

El Alpine Club de Pakistán señaló que la operación fue una de las misiones de recuperación más exigentes desde el punto de vista técnico que se hayan realizado en la montaña. Los cuerpos de Purja, del escalador chino Zhong Wang y de los nepalíes Nima Sherpa y Kilu Sherpa fueron trasladados al campamento base de Broad Peak el miércoles, agregó.

Los equipos de búsqueda bajaron otros tres cadáveres el 1 de agosto.

Los cuerpos serán trasladados a un hospital militar en Skardu cuando las condiciones meteorológicas lo permitan, de acuerdo con funcionarios locales.

En la capital de Nepal, Katmandú, familiares, amigos y simpatizantes de los escaladores se reunieron el martes por la noche para una vigilia a la luz de las velas. Monjes budistas entonaron oraciones mientras los dolientes guardaban un momento de silencio antes de encender velas en memoria de las víctimas de la avalancha.

Los escaladores, procedentes de Nepal, Omán, Pakistán, China, Reino Unido y Estados Unidos, fueron arrastrados por una avalancha el jueves pasado en la región norteña de Gilgit-Baltistán, en Pakistán, en lo que el Alpine Club describió como uno de los desastres de montaña más letales en el país.

El ministro paquistaní de Exteriores, Ishaq Dar, expresó sus condolencias a las familias de los fallecidos y afirmó que estaba muy triste por la tragedia, y que el país seguía comprometido con la operación en curso en coordinación con las embajadas de Nepal, Omán, Reino Unido y Estados Unidos.

Los accidentes de montaña son habituales en el norte de Pakistán debido a avalanchas, a la caída de hielo y rocas, la altitud extrema y los cambios bruscos de las condiciones meteorológicas. Un escalador chino murió el año pasado tras ser golpeado por unas rocas mientras descendía del K2, la segunda montaña más alta del mundo.

Los cuerpos de escaladores extranjeros que mueren al intentar alcanzar la cumbre de montañas en Pakistán por lo general se recuperan únicamente a solicitud de sus familias y gobiernos. Si las familias rechazan los esfuerzos, suelen quedar en la montaña.

En un comunicado, el Alpine Club agradeció a los equipos de recuperación paquistaníes y nepaleses, incluidos los montañeros paquistaníes Sirbaz Khan, Abid Beg y Sherzad, y los nepalíes Dipen Gurung y Pemba Chhewang Sherpa.

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Khan informó desde Peshawar, Pakistán. El periodista de The Associated Press Niranjan Shrestha en Katmandú contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.