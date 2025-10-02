Pakistán dialoga con manifestantes en Cachemira; primer ministro pide calma tras enfrentamientos

El número de muertos tras los violentos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes en Cachemira administrada por Pakistán aumentó a nueve el jueves, y el primer ministro Shehbaz Sharif envió una delegación a la capital de la región para dialogar con los líderes de la protesta, informaron las autoridades.

En un comunicado, Sharif hizo un llamado a la calma y pidió a la policía que ejerciera moderación. También afirmó que su gobierno estaba comprometido a abordar las quejas del público en Cachemira.

Tariq Fazal Chaudhry, un ministro del gabinete de Sharif, escribió en X que las conversaciones con representantes de la Comisión de Acción Awami estaban en marcha en Muzaffarabad.

Al mismo tiempo, las autoridades locales informaron que se vio un convoy de autobuses y autos moviéndose hacia Muzaffarabad, la capital regional, para otra protesta masiva.

Los acontecimientos se registraron un día después de que miles de manifestantes armados con palos y armas atacaran a los agentes de policía desplegados en varias partes de la región para mantener las carreteras abiertas y proteger los edificios gubernamentales.

Imágenes de video publicadas en línea mostraron violentos enfrentamientos entre los manifestantes pertenecientes a la Comisión de Acción Awami y la policía.

La violencia estalló a principios de esta semana luego que una alianza de varios grupos lanzara protestas exigiendo subsidios en alimentos, electricidad y otros servicios.

Chaudhry Anwarul Haq, el primer ministro de la región, dijo el miércoles que su gobierno había acordado aceptar 36 de las 38 demandas de la alianza, incluidas trigo más barato, tarifas eléctricas reducidas y reformas en la gobernanza local, pero expresó que el grupo se había negado a suspender su agitación y, en cambio, continuó con manifestaciones violentas.

Según un comunicado del gobierno, al menos nueve personas, entre ellas tres agentes de policía, han muerto en los enfrentamientos. Más de 150 personas, en su mayoría policías, también han resultado heridas, se indicó, al tiempo que las autoridades transportaban a algunos de los agentes gravemente heridos a hospitales en Islamabad.

El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, visitó el jueves el hospital principal de la capital para reunirse con los policías heridos en los enfrentamientos.

Un comunicado del gobierno señaló que Naqvi elogió el “coraje y la moderación” de los agentes y ordenó a los médicos que proporcionaran el mejor tratamiento médico a ellos. Afirmó que “no se permitirá a nadie tomar la ley en sus propias manos”, añadiendo que algunos elementos violentos estaban tratando de desestabilizar la región “a instancias de enemigos”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.