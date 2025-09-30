ONU autoriza fuerza mayor para combatir pandillas en Haití
El Consejo de Seguridad de la ONU votó el martes para autorizar una fuerza internacional mucho más grande, de 5.550 miembros, para ayudar a detener la creciente violencia de las pandillas en Haití.
La resolución copatrocinada por Estados Unidos y Panamá transformará la actual fuerza multinacional liderada por Kenia en una "Fuerza de Supresión de Pandillas" con el poder de detener a presuntos miembros de pandillas, poder que la fuerza actual no tiene.
La votación fue de 12-0 con Rusia, China y Pakistán absteniéndose.
Los primeros kenianos llegaron a Haití en junio de 2024, y se suponía que la fuerza tendría 2.500 efectivos, pero ha estado plagada de falta de financiamiento y su fuerza actual es inferior a 1.000.
Las pandillas han crecido en poder desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. Ahora controlan el 90% de la capital, Puerto Príncipe, y han expandido sus actividades, incluyendo saqueos, secuestros, agresiones sexuales y violaciones, hacia el campo. Haití no ha tenido un presidente desde el asesinato.
El borrador de resolución de siete páginas expresa su agradecimiento a Kenia por liderar la fuerza multinacional, pero reafirma el hallazgo del secretario general Antonio Guterres en febrero de que no ha podido igualar la expansión de las pandillas y necesita ser ampliada.
La resolución autoriza a las naciones miembros de la ONU a hacer la transición a una Fuerza de Supresión de Pandillas en cooperación con el gobierno de Haití por un período inicial de 12 meses.
Establece que la fuerza estaría compuesta por 5.500 efectivos uniformados y 50 civiles que serían pagados con contribuciones voluntarias.
La resolución autoriza a la nueva fuerza a llevar a cabo operaciones dirigidas e independientes o con la Policía Nacional de Haití "operaciones de inteligencia dirigidas a neutralizar, aislar y disuadir a las pandillas que continúan amenazando a la población civil, abusando de los derechos humanos y socavando las instituciones haitianas."
La nueva fuerza también proporcionaría seguridad para la infraestructura crítica, incluyendo el aeropuerto y los puertos, escuelas y hospitales, junto con la policía y las fuerzas armadas haitianas. Y apoyaría los esfuerzos haitianos "para combatir el tráfico ilícito y la desviación de armas y material relacionado".
El mandato del Consejo de Seguridad para la fuerza multinacional liderada por Kenia termina el 2 de octubre.
___________________________________
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.