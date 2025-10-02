Guardacostas chinos celebran Día Nacional en un atolón disputado por Filipinas

La Guardia Costera de China izó el miércoles la bandera roja y amarilla del país para conmemorar su Día Nacional en las aguas próximas a un disputado banco de arena en el mar de China Meridional, poco después de declarar la zona reserva natural.

En un video publicado por el medio estatal Global Times en Douyin, la versión china de TikTok, se ve a guardacostas participando en una ceremonia de izado de bandera a bordo de un barco y saludando a la bandera.

La tripulación “realizaba tareas de control rutinarias (...) en la primera línea de protección de los mares”, señaló el Global Times.

China aprobó el establecimiento de una reserva natural nacional en el disputado atolón de Scarborough en septiembre, lo que provocó una enérgica protesta por parte de Filipinas.

Los expertos sostiene que la creación de una reserva natural por parte de Beijing en la zona es más una medida territorial que ambiental, diseñada para reforzar sus reclamos de soberanía.

Aunque un arbitraje internacional invalidó en 2016 las amplias reclamaciones territoriales de Beijing por motivos históricos, China ha seguido adelante con sus reclamos sobre los islotes y aguas del mar de China Meridional. En los últimos años, ha participado en frecuentes enfrentamientos con embarcaciones filipinas, especialmente en Scarborough, al que los chinos llaman Huangyan Dao.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.