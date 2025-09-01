ONU: Cerca de 850.000 refugiados sirios han vuelto a su comunidades desde caída de Assad

Desde la caída del gobierno de Bashar Assad en diciembre, alrededor de 850.000 refugiados sirios han regresado a casa desde países vecinos y la cifra podría alcanzar el millón en las próximas semanas, indicó el lunes una funcionaria de alto rango de la agencia de refugiados de la ONU.

La Alta Comisionada Adjunta de ACNUR, Kelly T. Clements, dijo a The Associated Press en Damasco que alrededor de 1,7 millones de personas que fueron desplazadas internamente durante el conflicto de 14 años han regresado a sus comunidades, ya que el gobierno central interino ahora controla grandes partes de Siria.

"Es un período dinámico. Es una oportunidad en la que podríamos ver potencialmente soluciones para los desplazamientos globales más grandes que se han registrado en los últimos 14 años", afirmó Clements, quien ha estado en Siria durante tres días.

El conflicto en Siria, que comenzó en marzo de 2011, ha matado a casi medio millón de personas y ha desplazado a la mitad de la población del país, que antes de la guerra era de 23 millones de habitantes. Más de cinco millones de sirios huyeron del país como refugiados, la mayoría de ellos a países vecinos.

Clements comentó que cada persona tiene una razón diferente para regresar ahora, si bien que algunos están retrasando su retorno para ver cómo evolucionan las cosas.

Como parte de su visita, fue a un cruce fronterizo con Líbano, donde dijo que vio largas filas de camiones y personas esperando para volver a Siria.

Las autoridades libanesas habían otorgado una exención a los sirios que permanecían en el país sin autorización legal si se iban antes de finales de agosto. Líbano tiene el mayor número de refugiados per cápita en el mundo, y en los últimos días, miles de sirios regresaron a través de la frontera.

"Las cifras de retornos son excepcionalmente altas", declaró Clements.

Muchos sirios tenían grandes esperanzas después que Assad fuera derrocado en una ofensiva por grupos insurgentes a principios de diciembre. Sin embargo, los asesinatos sectarios contra miembros de la secta minoritaria alauita de Assad en la región costera de Siria en marzo y contra la minoría drusa en la provincia sureña de Sweida en julio cobraron cientos de vidas.

Clements señaló que alrededor de 190.000 personas fueron desplazadas en el sur de Siria como resultado de los combates en julio entre hombres armados progubernamentales y combatientes drusos. Desde entonces, se enviaron 21 convoyes de suministros de ayuda, de los cuales ACNUR ha sido una parte importante, a Sweida, agregó.

Comentó que la carretera Damasco-Sweida, bloqueada durante semanas por hombres armados progubernamentales, ahora está abierta, "lo cual es muy importante porque permitirá que llegue mucha más ayuda a la zona".

