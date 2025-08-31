Familias alauitas huyen de suburbio de Damasco por amenazas de desalojo

Muchos miembros de la minoría religiosa alauita de Siria están abandonando un suburbio de Damasco donde miles de sus miembros viven en casas destartaladas, días después de que fue asaltado por una facción armada progubernamental siria que golpeó y arrestó a muchos y les ordenó evacuar sus hogares.

El grupo minoritario musulmán era visto como privilegiado bajo el gobierno de la familia alauita Assad, pero desde que el gobierno de Bashar Assad cayó a finales del año pasado, sus miembros han temido represalias de la mayoría sunita del país.

Aunque funcionarios del gobierno dijeron posteriormente que no existía tal orden de desalojo, muchos residentes de Sumariya empacaron sus pertenencias en camiones y abandonaron sus hogares, temiendo nuevos ataques.

Una situación frágil

El incidente ilustró lo delicada que es la situación en Siria casi nueve meses después de que Assad fuera derrocado en una ofensiva rebelde, poniendo fin a 50 años de gobierno de su familia.

El portavoz de las Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, dijo el viernes que los funcionarios de la ONU estaban “siguiendo con preocupación los desarrollos... incluidos los informes de amenazas de desalojos y los informes de abusos contra civiles inocentes, incluidas mujeres y niños”.

Assad era miembro de la minoría alauita, y durante su tiempo, los alauitas estaban desproporcionadamente representados en las fuerzas de seguridad e inteligencia. La zona de Sumariya, al noroeste de Damasco, una vez contenía viviendas militares, incluidas para miembros de la 4ª División Blindada, a la que los activistas de la oposición siria acusaron de llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales, torturas, extorsiones y tráfico de drogas.

La mayoría de los miembros de la 4ª división huyeron del área cuando Assad cayó. Pero también vivían allí familias civiles, muchas en pequeñas casas de un solo piso construidas de manera precaria.

Mohammad Ibrahim, un trabajador gubernamental jubilado, dijo a The Associated Press el sábado que había comprado su pequeña casa en 2010, y luego obtuvo una decisión judicial que hacía oficial la propiedad.

“Las paredes, si las golpeas, se romperán, y las puertas son iguales. Es una vivienda para el nivel más básico de vida”, dijo.

La amenaza de desalojo

The Syria Report, una publicación que da seguimiento a la economía del país, dijo que Sumariya surgió en la década de 1980 en terrenos expropiados de la ciudad de Moadamiyat al-Sham. Señaló que “muchos ocupantes actuales carecen de documentos oficiales que prueben su propiedad o acuerdos de alquiler, lo que los hace vulnerables a un desalojo repentino”.

Pero incluso aquellos con documentación dijeron que fueron amenazados y se les ordenó evacuar.

Ragda Jerawa, madre de dos hijos y empleada del gobierno que vive en una de las pequeñas casas en Sumariya, relató que se les había dicho a los residentes que un comité de inspección vendría el jueves para verificar los papeles de propiedad.

“Teníamos nuestros papeles listos, así que pensamos que eso era todo, que nadie nos molestaría”, dijo. “Al día siguiente fui a trabajar, y mi esposo me llamó diciendo que entraron, lo golpearon a él y a mi hijo, y ni siquiera pidieron papeles”.

Jerawa agregó que los hombres armados dijeron a los residentes que debían irse en 48 horas, “de lo contrario, derribaremos las casas sobre sus cabezas”. Algunos hombres fueron reunidos, detenidos, golpeados y coaccionados para firmar documentos renunciando a sus casas, dijo.

Karam Khuzam, jefe del comité del vecindario, dijo que funcionarios de seguridad le notificaron que los inspectores llegarían a emitir órdenes de desalojo para algunas casas construidas ilegalmente, cuyos residentes no tenían papeles de propiedad para ellas.

Se emitió una orden judicial en 2004 legalizando la propiedad de tierras en Sumariya, dijo, pero después de la caída de Assad, algunos de los propietarios originales de tierras en Moadamiyat al-Sham señalaron que las personas que habían comprado casas en Sumariya ya no tenían estatus legal. Sin embargo, en lugar de un proceso legal para determinar la propiedad, hombres armados descendieron sobre el vecindario y ordenaron a los residentes que se fueran de inmediato.

“Hubo algunas violaciones: golpear e insultar a la gente, arrestos aleatorios... algunos de los hombres golpearon a mujeres”, dijo Khuzam.

Dijo que los miembros del comité del vecindario hablaron más tarde con funcionarios del gobierno y se les dijo que se quedaran en sus casas a menos que recibieran una orden oficial de desalojo del gobernador.

Las amenazas continúan

Incluso después de que se les dijera que no había una orden oficial de desalojo, los residentes dijeron que miembros de una facción armada local, liderada por un hombre conocido como Abu Huzaifa, continuaron amenazándolos. Numerosas familias estaban demasiado asustadas para quedarse y arriesgarse.

Muchos recordaron la violencia que estalló en la costa de Siria meses antes, cuando los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los grupos armados que apoyaban a Assad se convirtieron en ataques de venganza sectaria en los que cientos de civiles alauitas fueron asesinados.

La familia de Jerawa estaba empacando sus modestas pertenencias en un camión el sábado, preparándose para llevarlas a la zona costera de Latakia, aunque Jerawa temía que dejar Damasco significaría perder su trabajo.

“¿A quién le reclamamos? ¿Dónde está el estado? Nos deshicimos del antiguo régimen, ¿y ahora qué?”, dijo. "Ya no importa... Que nos maten, estaremos aliviados".

Sewell informó desde Beirut y Omar Sanadiki en Damasco.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.