Ataque israelí mata a 2 en apartamento en Gaza y otras noticias de Oriente Medio

Un ataque de Israel contra un apartamento en Gaza dejó dos muertos y varios heridos, y el ejército afirmó que el objetivo era un insurgente de Hamás. La cifra de muertos en un ataque con misiles de los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, a un campamento de entrenamiento del gobierno en el sur del país aumentó a 60.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sugirió en una videollamada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que podrían lanzar nuevos ataques contra Irán.

A continuación, las últimas noticias de Oriente Medio.

Dos muertos en ataque nocturno israelí en Gaza

El ejército israelí atacó un apartamento en Gaza antes del amanecer, mató a dos personas e hirió a varias más.

Las víctimas eran un hombre y su esposa, explicó el Hospital Shifa, que recibió los cuerpos.

El ejército israelí señaló que atacó a un miembro de Hamás.

El incidente se produjo tras una serie de bombardeos el lunes que se cobraron la vida de al menos cuatro personas. Ocurrieron más de un año después de que Israel y Hamás acordaran un alto el fuego. Pero la cifra de muertos en la Franja sigue aumentando mientras Israel lleva a cabo ataques casi diarios contra lo que afirma que son insurgentes.

Más de 1.500 palestinos han fallecido en el sitiado enclave a manos de Israel desde el alto el fuego del año pasado, de acuerdo con el Ministerio de Salud gazatí, que mantiene registros detallados y es considerado generalmente fiable por agencias de Naciones Unidas y expertos independientes. El departamento, que forma parte del gobierno administrado por Hamás, no distingue entre civiles y combatientes en su conteo, pero sostiene que las mujeres y los niños son casi la mitad de los fallecidos.

Suben a 60 los fallecidos en ataque hutí a campamento en Yemen

Funcionarios militares y del gobierno de Yemen dijeron que la cifra de muertos por el ataque hutí del lunes contra un campamento de entrenamiento del gobierno en el sur de Yemen ha llegado a 60 personas. Al menos una docena más siguen desaparecidas.

Los rebeldes, que cuentan con el respaldo de Irán, atacaron el campamento militar donde nuevos reclutas recibían entrenamiento con misiles balísticos. Fue la operación más letal desde que en verano se reactivaron los combates en el empobrecido país.

El ataque en al-Alam hirió a más de 200 reclutas, señalaron los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a informar a los medios. La cifra de muertos podría aumentar porque muchos sufrieron heridas graves.

Uno de los funcionarios indicó que al menos 15 reclutas pertenecían a la tribu Awlaki, una de las más poderosas de Yemen, asentada en las provincias de Shabwa y Abyan.

El gobierno provincial de Shabwa dijo el lunes que los hutíes dispararon tres misiles balísticos contra el recinto. Los rebeldes se atribuyeron el ataque y dijeron que mataron e hirieron a decenas de personas, pero no ofrecieron más detalles.

Netanyahu: Israel y EEUU “tienen un trabajo por terminar” en Irán

Benjamin Netanyahu sugirió que Israel y Estados Unidos podrían lanzar nuevos ataques contra Irán. La idea se planteó durante una videollamada entre el primer ministro israelí y el presidente estadounidense, Donald Trump.

Durante la conversación, Netanyahu dio las gracias a Trump por su respaldo. Se produjo a casi una semana de las elecciones generales en Israel, en las que Netanyahu aspira a la reelección en una contienda ajustada. Los comicios están ampliamente considerados un referéndum sobre su liderazgo tras el ataque del 7 de octubre encabezado por Hamás y en medio de una serie de guerras sin desenlace claro, incluida una con Irán.

“Donald, tenemos un trabajo por terminar. Tú lo dijiste y lo terminaremos juntos. Lo terminaremos, y nadie más lo hará”, señaló Netanyahu en el video, en el que se podía oír a Trump hablando por el altavoz del teléfono.

“La gente en Estados Unidos debería saber que te has plantado ante el mayor peligro que los amenaza: un Irán con armas nucleares", agregó Netanyahu. "No vamos a permitir que ocurra”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.