Movimiento de protesta celebra sentada en Nueva Delhi mientras la policía reprime a manifestantes

Miles de jóvenes manifestantes acampaban el jueves en las calles de la capital de India, Nueva Delhi, desafiando nuevas restricciones en la última demostración de fuerza de un movimiento que se ha convertido en uno de los mayores desafíos para el gobierno del primer ministro, Narendra Modi.

Las protestas “cucaracha” comenzaron hace más de un mes por presuntas filtraciones en algunos de los exámenes de ingreso más competitivos para facultades de medicina y empleos gubernamentales. Desde entonces, el movimiento se ha expandido más allá de las quejas por los exámenes, atrayendo a profesionales y familias, al tiempo que canaliza una frustración más amplia.

La movilización del jueves en Jantar Mantar, un sitio designado para protestas en Nueva Delhi, se produjeron tras enfrentamientos nocturnos en los que la policía utilizó gas lacrimógeno y porras para dispersar a las multitudes, el segundo choque de este tipo esta semana.

Miles de inconformes habían desafiado las restricciones el lunes y marcharon hacia el Parlamento antes de que la policía disolviera la protesta con gas lacrimógeno y porras.

Los manifestantes se reagruparon para la mañana del jueves y regresaron al lugar de protesta pese a los bloqueos de carreteras, mientras las autoridades suspendían los servicios del metro en 16 estaciones de todo el centro de Nueva Delhi en un esfuerzo por limitar el acceso a las protestas.

El asunto de las filtraciones de exámenes se ha convertido en un poderoso símbolo de frustración para millones de jóvenes indios. Los manifestantes exigen la renuncia del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, reformas en el sistema de exámenes y compensaciones para las familias de estudiantes que se suicidaron tras las filtraciones.

Ante la creciente presión, Modi abordó el asunto en público por primera vez el jueves y anunció tribunales de tramitación rápida para atender los casos de filtración de exámenes. Estas cortes son instancias especiales creadas para acelerar los procesos en el notoriamente lento sistema de justicia de India.

“¡Nada es más importante que el bienestar y el futuro de nuestra juventud!”, escribió Modi en X.

Partido Janta Cucaracha, fiel a sus orígenes satíricos

Los líderes del Partido Janta Cucaracha, que impulsó el movimiento de protesta, afirmaron que no pondrán fin a las movilizaciones hasta que el ministro de Educación renuncie. Fiel al estilo desenfadado del movimiento, su fundador, Abhijeet Dipke, respondió publicando un meme de Pradhan con el texto: “Hola, me llamo Nada”.

El movimiento Cucaracha comenzó como una campaña de sátira en internet en mayo y pasó a las calles en junio a través de protestas pequeñas en distintas ciudades. Cobró impulso después de que el destacado activista Sonam Wangchuk se sumase a la manifestación e iniciase una huelga de hambre que dura ya más de tres semanas. La policía trasladó por la fuerza a Wangchuk a un hospital durante el fin de semana.

Para muchos jóvenes indios, las protestas se han convertido en una de las pocas expresiones visibles de disenso en un país donde las manifestaciones contra el gobierno de Modi han derivado en una represión más amplia contra activistas, opositores y protestas públicas.

El rápido crecimiento del movimiento más allá de los grupos estudiantiles refleja una frustración más amplia entre los jóvenes indios y se hace eco de una tendencia general en el sur de Asia, donde la juventud ha impulsado movimientos antigubernamentales en los últimos años.

El movimiento también ha ganado seguidores entre ciudadanos de todas las edades por preocupaciones sobre la rendición de cuentas del gobierno, el desempleo y las oportunidades económicas.

India tiene una de las poblaciones más jóvenes del mundo, con millones de personas que ingresan a un mercado laboral con dificultades para crear suficientes empleos seguros y bien remunerados. Pese a años de rápido crecimiento económico, muchos jóvenes dicen que sus perspectivas no han mejorado.

Como uno de los mayores bloques de votantes del país, la juventud también podría convertirse en una fuerza política cada vez más importante de cara a futuras elecciones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.