Autoridades tailandesas buscan sospechosos tras un ataque en el sur que mató a 5 soldados

Las autoridades tailandesas buscaban a los responsables de un ataque en la conflictiva región del extremo sur del país, que mató a cinco soldados e hirió a varios civiles, según indicaron el jueves.

Unos 10 atacantes abrieron fuego y lanzaron bombas caseras contra soldados en un control de seguridad cerca de una zona residencial en la provincia de Narathiwat la noche del miércoles, según el Comando de Operaciones de Seguridad Interna regional. Seis civiles resultaron heridos durante el ataque, incluido un niño de 10 años que permanece hospitalizado en condición estable, señaló.

Las fotos difundidas por las autoridades mostraban a un grupo identificado como los atacantes, vestidos de negro y con sombreros, que viajaba en la parte trasera de una camioneta descubierta negra. Funcionarios de seguridad señalaron que la camioneta fue hallada después abandonada e incendiada a unos 21 kilómetros (13 millas) del lugar.

Agregaron que los atacantes robaron a los soldados tres fusiles AK-47, tres chalecos antibalas y tres celulares.

Narathiwat, junto con Yala y Pattani, son las provincias más meridionales de Tailandia y las únicas con mayoría musulmana en una nación predominantemente budista. Desde 2004, las provincias han sido escenario de una insurgencia separatista musulmana que ha matado a miles de personas.

Los residentes musulmanes se han quejado durante mucho tiempo de que se les trata como ciudadanos de segunda clase en Tailandia, y los movimientos separatistas han estado activos de forma intermitente durante décadas. Las represiones de mano dura han alimentado el descontento. Los combates continúan hasta hoy, aunque a un nivel menor.

El Comando de Operaciones de Seguridad Interna de la Región 4, que supervisa las operaciones de seguridad en el sur de Tailandia, prometió en una publicación en Facebook “acelerar la investigación y buscar a los perpetradores con el mayor esfuerzo”.

El primer ministro, Anutin Charnvirakul, condenó el ataque y afirmó que fue un “ataque terrorista que claramente tenía como objetivo matar a funcionarios del gobierno, y una grave amenaza para la seguridad nacional”, según la portavoz del gobierno Rachada Dhnadirek.

Imágenes emitidas por la televisora pública Thai PBS mostraron que también resultaron dañadas viviendas y propiedades de residentes cercanos. Una casa sufrió daños en el techo, las ventanas y las puertas, mientras que una motocicleta estacionada afuera quedó destruida. Otra vivienda tenía impactos de bala dispersos en la puerta exterior de metal.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.