Rubio se reunirá con Lavrov y le volverá a plantear que EEUU ayude a mediar en la guerra en Ucrania

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tiene previsto reunirse el jueves con el canciller ruso Serguéi Lavrov en Filipinas, donde se prevé que renueve la perspectiva de que Washington intente mediar para poner fin a la guerra en Ucrania.

La reunión entre Rubio y Lavrov está programada para celebrarse al margen de un encuentro de ministros de Exteriores del Sudeste Asiático, una de las reuniones paralelas de más alto perfil que los principales diplomáticos de la región mantenían en el evento de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés) en Manila.

Los empeños de Estados Unidos por mediar para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania han disminuido, ya que las conversaciones indirectas se estancaron y la guerra contra Irán pasó a estar en primer plano. Washington y Teherán han intensificado sus ataques después de que se viniera abajo un acuerdo provisional de alto el fuego.

Rubio les dijo el miércoles a periodistas en Manila que planea abordar el conflicto en Ucrania con Lavrov, e indicó que Estados Unidos sigue abierto a desempeñar un papel para poner fin al conflicto “si se presenta esa oportunidad”.

Reconoció que esos empeños “han decaído un poco en los últimos meses”, pero indicó que en la reunión se explorará si existe una oportunidad de reanudar las conversaciones.

“Tenemos que tener una relación con el gobierno ruso, aunque tengamos áreas de desacuerdo”, manifestó Rubio, y puso de relieve que Estados Unidos y Rusia son los dos países con mayor arsenal nuclear.

Al hablar con periodistas en la reunión de la ASEAN, Lavrov dijo que le preguntaría a Rubio sobre las últimas declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, en las que pronosticó que un acuerdo está cerca.

“Se lo preguntaré a Marco Rubio mañana”, expresó Lavrov.

Las expectativas de retomar las conversaciones para poner fin a la guerra surgen en un momento en que Ucrania ha logrado avances significativos este año, pero una fractura entre líderes de defensa ha amenazado con descarrilar sus labores. El presidente Volodímir Zelenskyy ha emprendido una importante reorganización del gobierno, que incluye a la cúpula militar.

Pero Ucrania no sería el único tema sobre la mesa. Rubio señaló que aprovecharía la reunión para encontrar otras áreas de posible cooperación entre Estados Unidos y Rusia, el tipo de agenda amplia que los ministros han abordado en sus encuentros al margen de la reunión de la ASEAN.

Rubio también sostuvo una larga reunión el miércoles con el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, y por separado con el ministro de Asuntos Exteriores de India, Subrahmanyam Jaishankar.

Rubio comentó a periodistas que él y Wang hablaron de un nuevo altercado esta semana entre fuerzas chinas y filipinas en un banco de arena en disputa en el mar de China Meridional, que Beijing reclama prácticamente en su totalidad. Rubio calificó el incidente de “progresivo”.

“Eso debe gestionarse con muchísimo cuidado, porque, obviamente, un conflicto —sea económico o de otro tipo— entre Estados Unidos y China tendría un impacto global dramático”, advirtió Rubio.

El gobierno de Trump ha criticado repetidamente las acciones asertivas de Beijing en el mar de China Meridional, en perjuicio de países reclamantes más pequeños como Filipinas, el aliado por tratado más antiguo de Washington en Asia. Taiwán y Vietnam, Malasia y Brunéi —estos tres miembros de la ASEAN— también han estado involucrados en los a menudo tensos enfrentamientos territoriales.

Wang protestó ante Rubio por “recientes palabras y acciones negativas de la parte estadounidense”, según el Ministerio de Exteriores chino. No estaba claro a qué se refería, pero Trump acusó recientemente a China de interferir en las elecciones de 2020, y Washington acortó las visas para periodistas chinos.

Wang dijo que China y Estados Unidos estaban “preparando los próximos intercambios de alto nivel”, en referencia a la visita de Xi a territorio estadounidense en septiembre, según un comunicado de la agencia oficial de noticias Xinhua.

Los ministros de Exteriores de la ASEAN debatieron las disputas territoriales el martes, y celebraron los avances en negociaciones de años entre China y el bloque regional sobre un propuesto pacto de no agresión que ambas partes esperan concluir este año, según un borrador de un comunicado conjunto al que The Associated Press tuvo acceso.

El llamado código de conducta busca evitar un gran conflicto en las aguas en disputa, una ruta clave del comercio mundial, que podría arrastrar a Estados Unidos.

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Los periodistas de The Associated Press Haruka Nuga en Bangkok y Fu Ting en Washington contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.