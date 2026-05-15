En el grandioso Gran Salón del Pueblo de Pekín, algunas de las personas más ricas y poderosas del mundo se reunieron para un banquete con motivo de la visita de Estado de Donald Trump a China.

La cena del jueves fue el plato fuerte de la esperada visita del presidente estadounidense, y China le extendió la alfombra roja para su primer viaje al país desde 2017.

Se sirvió una gran variedad de platos a Trump, los principales miembros de su administración y a los multimillonarios y directores ejecutivos estadounidenses de su séquito.

open image in gallery Donald Trump brinda durante un discurso pronunciado antes del banquete de Pekín ( AFP/Getty )

El menú incluía una selección de platos como langosta en sopa de tomate, costillas de ternera crujientes y salmón cocinado a fuego lento en salsa de mostaza.

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Tras el brindis de Trump por su “amigo”, el presidente chino Xi Jinping, se sirvió un plato de aperitivos para dar comienzo a la comida en Pekín.

Elon Musk, director ejecutivo de X, fue captado por las cámaras comiendo de su plato mientras estaba sentado a una mesa, mientras que el resto de la delegación estadounidense aprovechó la oportunidad para socializar con otros invitados y dignatarios.

open image in gallery Para empezar, se sirvió una bandeja de aperitivos ( The Independent )

Tras el entrante, se sirvió a los comensales lo siguiente:

Red eléctrica:

Langosta en sopa de tomate

Costillas de res crujientes

Pato asado de Pekín

Verduras de temporada guisadas

Salmón cocinado a fuego lento en salsa de mostaza

Bollo de cerdo frito

De postre:

Pastel con forma de concha de trompeta

Tiramisú

Frutas y helado

Las cenas de Estado chinas suelen basarse en la gastronomía de Huaiyang, de la región que rodea Shanghái.

La gastronomía se caracteriza por sus sabores suaves y sutiles, su refinado trabajo con el cuchillo y su énfasis en los platos de temporada.

open image in gallery Elon Musk no pudo resistirse a picar algo antes de que diera comienzo el banquete ( AFP/Getty )

Durante décadas, China utilizó el poderoso simbolismo de la comida como herramienta diplomática en eventos oficiales importantes y al recibir a distinguidos visitantes extranjeros.

En los últimos meses, Trump disfrutó de una serie de banquetes de Estado, incluido uno durante su viaje al Reino Unido el año pasado, donde cenó junto a la familia real y otros 160 invitados.

Su visita también incluyó una guardia de honor de 120 personas, la más grande jamás organizada para una visita de Estado en la historia reciente.

open image in gallery Trump pronunció un discurso durante una cena de Estado en el castillo de Windsor el pasado mes de septiembre ( AFP/Getty )

Durante su visita a Gran Bretaña en septiembre de 2025, a Trump se le sirvió:

Panna Cotta de Cresson et Oeufs de Caille sur Sable de Parmesan (panna cotta de berros de Hampshire con galletas de mantequilla de parmesano y ensalada de huevo de codorniz)

Ballotine de Poulet Fermier en Robe de Courgettes (Balonetina de pollo orgánico de Norfolk envuelta en calabacines con una salsa infusionada con tomillo y especias)

Bombe Glacée Cardinal (bomba de helado de vainilla con interior de sorbete de frambuesa de Kent y ciruelas Victoria ligeramente escalfadas)

La comida iba acompañada de una carta de vinos:

Finca Winston, Cuvée, 2016

Domaine Bonneau de Martray, Corton-Carlomagno, Grand Cru, 2018

Viñedos Ridge, Monte Bello, 2000

Pol Roger, Extra Cuvée de Réserve, 1998

open image in gallery El Reino Unido ofreció al presidente de Estados Unidos una fastuosa recepción ( AFP/Getty )

Mientras que algunos países aprovechan estas cenas para mostrar sus platos nacionales, otros apelan más directamente a los gustos de sus invitados.

El famoso Trump, gran aficionado a McDonald's, disfrutó de una hamburguesa típicamente estadounidense durante un viaje a Japón en 2017 con el fallecido primer ministro japonés Shinzo Abe.

El almuerzo, con los colores rojo, blanco y azul, incluso se preparó con carne de res importada de Estados Unidos y se acompañó con ketchup y mostaza Heinz.

“¡Doy la más cordial bienvenida al presidente Donald J. Trump en su visita a Japón! Nos pondremos manos a la obra de inmediato con unas hamburguesas para nuestro almuerzo de trabajo”, decía un mensaje en la página de Facebook de la oficina del primer ministro japonés en aquel momento.

Traducción de Olivia Gorsin