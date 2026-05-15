Ni rastro de hamburguesas: el menú del banquete de Estado de Trump en China mientras Pekín despliega la alfombra roja
El menú incluía una selección de platos como langosta en sopa de tomate, costillas de ternera crujientes y salmón cocinado a fuego lento en salsa de mostaza
En el grandioso Gran Salón del Pueblo de Pekín, algunas de las personas más ricas y poderosas del mundo se reunieron para un banquete con motivo de la visita de Estado de Donald Trump a China.
La cena del jueves fue el plato fuerte de la esperada visita del presidente estadounidense, y China le extendió la alfombra roja para su primer viaje al país desde 2017.
Se sirvió una gran variedad de platos a Trump, los principales miembros de su administración y a los multimillonarios y directores ejecutivos estadounidenses de su séquito.
El menú incluía una selección de platos como langosta en sopa de tomate, costillas de ternera crujientes y salmón cocinado a fuego lento en salsa de mostaza.
Puedes seguir nuestra cobertura en directo de la visita de Estado de Trump a China aquí.
Tras el brindis de Trump por su “amigo”, el presidente chino Xi Jinping, se sirvió un plato de aperitivos para dar comienzo a la comida en Pekín.
Elon Musk, director ejecutivo de X, fue captado por las cámaras comiendo de su plato mientras estaba sentado a una mesa, mientras que el resto de la delegación estadounidense aprovechó la oportunidad para socializar con otros invitados y dignatarios.
Tras el entrante, se sirvió a los comensales lo siguiente:
Red eléctrica:
- Langosta en sopa de tomate
- Costillas de res crujientes
- Pato asado de Pekín
- Verduras de temporada guisadas
- Salmón cocinado a fuego lento en salsa de mostaza
- Bollo de cerdo frito
De postre:
- Pastel con forma de concha de trompeta
- Tiramisú
- Frutas y helado
Las cenas de Estado chinas suelen basarse en la gastronomía de Huaiyang, de la región que rodea Shanghái.
La gastronomía se caracteriza por sus sabores suaves y sutiles, su refinado trabajo con el cuchillo y su énfasis en los platos de temporada.
Durante décadas, China utilizó el poderoso simbolismo de la comida como herramienta diplomática en eventos oficiales importantes y al recibir a distinguidos visitantes extranjeros.
En los últimos meses, Trump disfrutó de una serie de banquetes de Estado, incluido uno durante su viaje al Reino Unido el año pasado, donde cenó junto a la familia real y otros 160 invitados.
Su visita también incluyó una guardia de honor de 120 personas, la más grande jamás organizada para una visita de Estado en la historia reciente.
Durante su visita a Gran Bretaña en septiembre de 2025, a Trump se le sirvió:
- Panna Cotta de Cresson et Oeufs de Caille sur Sable de Parmesan (panna cotta de berros de Hampshire con galletas de mantequilla de parmesano y ensalada de huevo de codorniz)
- Ballotine de Poulet Fermier en Robe de Courgettes (Balonetina de pollo orgánico de Norfolk envuelta en calabacines con una salsa infusionada con tomillo y especias)
- Bombe Glacée Cardinal (bomba de helado de vainilla con interior de sorbete de frambuesa de Kent y ciruelas Victoria ligeramente escalfadas)
La comida iba acompañada de una carta de vinos:
- Finca Winston, Cuvée, 2016
- Domaine Bonneau de Martray, Corton-Carlomagno, Grand Cru, 2018
- Viñedos Ridge, Monte Bello, 2000
- Pol Roger, Extra Cuvée de Réserve, 1998
Mientras que algunos países aprovechan estas cenas para mostrar sus platos nacionales, otros apelan más directamente a los gustos de sus invitados.
El famoso Trump, gran aficionado a McDonald's, disfrutó de una hamburguesa típicamente estadounidense durante un viaje a Japón en 2017 con el fallecido primer ministro japonés Shinzo Abe.
El almuerzo, con los colores rojo, blanco y azul, incluso se preparó con carne de res importada de Estados Unidos y se acompañó con ketchup y mostaza Heinz.
“¡Doy la más cordial bienvenida al presidente Donald J. Trump en su visita a Japón! Nos pondremos manos a la obra de inmediato con unas hamburguesas para nuestro almuerzo de trabajo”, decía un mensaje en la página de Facebook de la oficina del primer ministro japonés en aquel momento.
Traducción de Olivia Gorsin
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