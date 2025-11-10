Líbano libera a hijo de Gadafi tras pago de fianza de 900.000 dólares

Las autoridades libanesas liberaron al hijo del fallecido líder libio Moamar Gadafi el lunes después de que pagara una fianza de 900.000 dólares, poniendo fin a su detención de 10 años por supuestamente retener información sobre un clérigo libanés desaparecido, informaron funcionarios de seguridad y un miembro de su equipo de defensa.

Uno de los abogados de Hannibal Gadafi, Charbel Milad al-Khoury, dijo a The Associated Press que Gadafi fue liberado el lunes por la noche después de que se completara la documentación necesaria. Dos funcionarios de seguridad, que hablaron bajo condición de anonimato de acuerdo con las regulaciones, también confirmaron que Gadafi fue liberado.

"Hannibal es oficialmente libre y tiene todo el derecho de elegir el destino que desee", declaró Al-Khoury. Se negó a dar más detalles sobre los futuros movimientos de Gadafi por razones de seguridad.

La liberación se produjo días después de que las autoridades libanesas levantaran una prohibición de viaje y redujeran la fianza para Hannibal Gadafi, allanando el camino para su liberación.

La decisión del jueves por parte de las autoridades judiciales del país de levantar la prohibición de viaje y reducir la fianza de 11 millones de dólares se produjo días después de que una delegación libia visitara Líbano y avanzara en las conversaciones para la liberación de Gadafi.

A mediados de octubre, un juez libanés ordenó la liberación de Gadafi con una fianza de 11 millones de dólares, pero le prohibió viajar fuera de Líbano. Sus abogados dijeron en ese momento que no tenía suficiente para pagar esa cantidad y buscaron permiso para salir del país.

El jueves, su fianza fue reducida a 80.000 millones de libras libanesas (aproximadamente 900.000 dólares) y se levantó la prohibición de viaje, permitiéndole salir del país una vez pagada la fianza.

Los dos funcionarios judiciales y uno de seguridad revelaron que la fianza fue pagada por la delegación libia. El Ministerio de Justicia del gobierno con sede en Trípoli también publicó en sus plataformas de redes sociales que la delegación libia pagó la fianza.

Los funcionarios judiciales en Beirut indicaron que el equipo de defensa de Gadafi retiró un caso contra el Estado libanés que habían presentado en Ginebra el mes pasado por mantenerlo detenido sin juicio.

Detenido en Líbano en 2015, Gadafi fue acusado de retener información sobre el destino del clérigo chiita libanés Moussa al-Sadr, quien desapareció durante un viaje a Libia en 1978, aunque el hijo del fallecido líder tenía menos de tres años en ese momento.

Libia solicitó formalmente la liberación de Hannibal Gadafi en 2023, citando su deteriorada salud después de que iniciara una huelga de hambre para protestar por su detención sin juicio.

Gadafi había estado viviendo en el exilio en Siria con su esposa libanesa, Aline Skaf, y sus hijos hasta que fue secuestrado en 2015 y llevado a Líbano por militantes libaneses que exigían información sobre al-Sadr.

La policía libanesa anunció más tarde que había capturado a Gadafi en la ciudad nororiental de Baalbek, donde estaba siendo retenido, y desde entonces había estado detenido en una cárcel de Beirut, donde enfrentó interrogatorios sobre la desaparición de al-Sadr.

El caso ha sido un punto de conflicto de larga data en Líbano. La familia del clérigo cree que aún podría estar vivo en una prisión libia, aunque la mayoría de los libaneses presume que está muerto. Tendría 96 años.

Al-Sadr, quien desapareció junto con sus compañeros Abbas Badreddine y Mohammed Yacoub, fue el fundador de un grupo político y militar chiíta que participó en la larga guerra civil libanesa que comenzó en 1975, enfrentando en gran medida a musulmanes contra cristianos.

Moamar Gadafi fue asesinado por combatientes de la oposición durante el levantamiento del 2011, poniendo fin a su gobierno de cuatro décadas en el país del norte de África.

Hannibal Gadafi, quien nació casi tres años antes de la desaparición de al-Sadr, huyó a Argelia después de que su padre fuera derrocado y Trípoli cayera en manos de los combatientes de la oposición, junto con su madre y varios otros familiares. Más tarde se trasladó a Siria, donde se le concedió asilo político y permaneció allí hasta que fue secuestrado.

Moamar Gadafi tuvo ocho hijos de dos matrimonios. La mayoría de ellos desempeñaron roles significativos en su gobierno. Su hijo Muatassim fue asesinado al mismo tiempo que el líder fue capturado y asesinado. Otros dos hijos, Seif al-Arab y Khamis, murieron en el levantamiento.

Seif al-Islam, el heredero aparente de su padre, ha estado en Libia desde su liberación de la detención allí en 2017. Otro hijo llamado Mohammed y su hija Aisha viven en Omán. Al-Saadi, un exjugador de fútbol, fue liberado de prisión en Libia en 2021 después de ser encarcelado tras su repatriación desde Níger en 2014, y aparentemente vive en Turquía.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.