Qué implica para sus finanzas el que la Reserva Federal haya recortado las tasas

Recientemente la Reserva Federal redujo su tasa de interés de referencia en un cuarto de punto por segunda vez desde septiembre. Antes de eso, no había efectuado recortes en nueve meses.

La tasa de fondos federales de Estados Unidos es el interés al que los bancos se prestan entre sí. Aunque las tasas que los consumidores pagan para pedir dinero prestado no están relacionadas directamente con esta tasa, los cambios afectan lo que usted paga por sus tarjetas de crédito, préstamos para automóviles, hipotecas y otros productos financieros.

“Si bien el impacto económico total de tal medida se irá viendo con el tiempo, los primeros indicadores dejan entrever que incluso los recortes de tasas modestos pueden tener consecuencias significativas para el comportamiento del consumidor y la salud financiera”, señaló Michele Raneri, vicepresidenta y jefa de investigación de Estados Unidos en la agencia de informes crediticios TransUnion.

La Reserva Federal tiene dos objetivos cuando establece la tasa: uno es gestionar los precios de los bienes y servicios, y otro es fomentar el pleno empleo. Por lo general, el banco central podría aumentar la tasa con el fin de intentar reducir la inflación, y disminuirla para alentar un crecimiento económico más rápido e incrementar la contratación. Ahora el reto es que la inflación es más alta que el objetivo del 2% al que aspira la Fed, pero el mercado laboral ha sido débil. El cierre del gobierno también ha impedido la recopilación y publicación de datos en los que el banco central se basa para monitorear la salud de la economía.

De todas formas, la Fed ha pronosticado que recortará las tasas una vez más antes de que concluya el año.

Esto es lo que conviene saber:

Los intereses de las cuentas de ahorro no serán tan atractivos

Para los ahorradores, la caída de las tasas de interés erosionará gradualmente los atractivos rendimientos que se ofrecen hoy en día con los certificados de depósito (CD) y las cuentas de ahorro de alto rendimiento.

Tres de las cinco principales cuentas de ahorro de alto rendimiento disminuyeron sus tasas después del último recorte de la Fed en septiembre, de acuerdo con Ken Tumin, fundador de DepositAccounts.com —una plataforma digital que permite comparar tasas de interés—, mientras que dos de los cinco grandes bancos (Ally y Discover/Capital One) redujeron sus tasas de cuentas de ahorro. Las tasas máximas para las cuentas de ahorro de alto rendimiento en este momento se mantienen entre 4,46% y 4,6%.

Estas siguen siendo mejores que las tendencias de los últimos años, y son una buena opción para los consumidores que desean obtener ganancias a partir del dinero al que desean acceder en el corto plazo. En general, el rendimiento porcentual anual de una cuenta de ahorro de alto rendimiento es mucho mayor que el de una cuenta de ahorro tradicional. El promedio nacional de las cuentas de ahorro tradicionales es del 0,63% actualmente, de acuerdo con Bankrate.

Podría haber algunas cuentas con rendimientos de aproximadamente el 4% hasta finales de 2025, según Tumin, pero los recortes de la Fed influirán gradualmente en estas ofertas, reduciendo los rendimientos promedio a medida que lo hacen.

Un recorte afectará a las hipotecas gradualmente

Para los posibles compradores de vivienda, el mercado ya contempla el recorte de tasas.

“Las tasas hipotecarias, en particular, han respondido rápidamente”, señaló Raneri. “Tan sólo en la última semana cayeron a su nivel más bajo en más de un año. Si bien las tasas hipotecarias no siempre se mueven en sintonía con la tasa objetivo de la Fed —ya que suelen incorporar recortes futuros previstos—, la continua flexibilización de la política monetaria bien podría impulsarlas incluso más abajo”.

Stephen Kates, analista financiero de Bankrate, aseveró que, con el tiempo, un entorno de tasas de interés en declive proporcionará cierto alivio a los prestatarios.

“Ya sea un propietario con una hipoteca del 7% o un recién graduado esperanzado en refinanciar préstamos estudiantiles y deudas de tarjetas de crédito, las tasas más bajas pueden aliviar la carga de muchos hogares endeudados al suscitar oportunidades para refinanciar o consolidar (deudas)”, aseguró.

No se prevé que las tasas de los préstamos para automóviles disminuyan pronto

Los estadounidenses se han enfrentado a tasas de préstamos para automóviles más pronunciadas en los últimos tres años después de que la Reserva Federal incrementara su tasa de interés de referencia desde 2022. No se prevé que dichas tasas disminuyan en el corto plazo. Si bien un recorte contribuirá a un alivio a la larga, podría tardar en llegar, concuerdan los analistas.

“Si el mercado automotriz comienza a congelarse y la gente no está comprando automóviles, entonces podríamos ver que los márgenes de préstamos comienzan a reducirse, pero las tasas de préstamos para automóviles no se mueven en sincronía con la tasa de la Reserva Federal”, explica Kates.

Los precios de los automóviles nuevos se mantienen en niveles históricamente altos, sin ajustarse a la inflación.

En términos generales, la tasa de interés anual de un préstamo para automóviles puede oscilar entre aproximadamente el 4% y el 30%. La encuesta semanal más reciente de Bankrate encontró que las tasas de interés promedio de los préstamos para coches están en 7,10% en un préstamo a 60 meses para automóviles nuevos.

El alivio de las tasas de las tarjetas de crédito podría ser lento

Las tasas de interés para las tarjetas de crédito se encuentran en un promedio del 20,01%, y podría ser que el recorte de tasas de la Fed tarde en ser percibido por cualquiera que tenga una cantidad alta de deuda de tarjeta. Dicho esto, cualquier reducción es una noticia positiva.

“Si bien la inflación continúa ejerciendo presión sobre los presupuestos de los hogares, los recortes de tasas ofrecen un posible contrapeso al reducir los costos de la amortización”, expresó Raneri.

Aún así, lo mejor para cualquier persona que tenga un saldo alto en su tarjeta de crédito es darle prioridad al pago de la deuda de alta tasa de interés, e intentar transferir cualquier cantidad posible a tarjetas con tasa de porcentaje anual o negociar directamente con las compañías de tarjetas de crédito para obtener alguna solución.

____

The Associated Press recibe apoyo de la Fundación Charles Schwab para producir reportajes educativos y explicativos que mejoren la educación financiera. La fundación independiente es autónoma de Charles Schwab and Co. Inc. La AP es la única responsable de su contenido periodístico.