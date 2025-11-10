Coche explota cerca del Fuerte Rojo de Nueva Delhi; hay al menos 8 muertos

Un coche explotó cerca del histórico Fuerte Rojo en la capital de la India el lunes, causando la muerte de al menos ocho personas, hiriendo a varias más y provocando un incendio que dañó varios vehículos estacionados cerca, informó la policía de Nueva Delhi.

Varios camiones de bomberos se apresuraron al lugar después de que se reportó la explosión cerca de una de las puertas de la estación de metro del Fuerte Rojo, según los servicios de bomberos de la ciudad. La causa de la explosión seguía sin estar clara.

Sanjay Tyagi, portavoz de la Policía de Delhi, dijo a The Associated Press que al menos ocho personas murieron y varias más resultaron heridas. "Estamos investigando la causa de la explosión", expresó.

Antiguamente un palacio imperial, el Fuerte Rojo es una importante atracción turística en Nueva Delhi. Imágenes de los medios locales mostraron vehículos dañados y un cordón policial en el lugar.

Un testigo que vive cerca del sitio dijo al canal NDTV que escuchó un "sonido que rompió ventanas" y luego vio llamas envolviendo varios vehículos.

