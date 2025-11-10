Funcionarios de salud en Gaza dicen que Israel entregó los cuerpos de 15 palestinos

Funcionarios de salud de Gaza dijeron el lunes que habían recibido los cuerpos de 15 palestinos procedentes de Israel.

El Ministerio de Salud de Gaza indicó que la Cruz Roja entregó los cuerpos el lunes, elevando el número total recibido hasta ahora a 315.

El retorno es un nuevo intercambio de cuerpos en el frágil alto el fuego entre Israel y Hamás, después de que milicianos palestinos devolvieran el cuerpo de un rehén.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.